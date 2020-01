Moslimexecutieve en stad Leuven veroordelen vandalisme aan Al-Ihsaan moskee EDLL

03 januari 2020

14u59 0 Leuven Dinsdagnacht werd de Al-Ihsaan moskee aan de Kolonel Begaultlaan in Leuven het doelwit van vandalisme. Zo werd de hoofdingang beklad met graffiti en de glazen toegangsdeur beschadigd met een baksteen. Het Executief van de Moslims van België (EMB) en stad Leuven reageren en veroordelen de daad.

‘Gelukkig nieuwjaar’ in zwarte graffiti en een glazen deur ingeslagen met een baksteen: die vernielingen stelden gelovigen, voor het ochtendgebed op 1 januari, vast. Ook de wegmarkering naar de moskee werd onleesbaar gemaakt met graffiti. Het onderzoek van de politie loopt nog, maar van de daders en hun motieven ontbreekt voorlopig elk spoor. Schepen voor diversiteit, Lalynn Wadera (sp.a), veroordeelt de daad van vandalisme. “Leuven is een open stad met plaats voor iedereen en dat willen we graag zo houden", aldus schepen Wadera.

Ook het Executief van de Moslims van België (EMB) veroordeelt met klem het vandalisme. “We betreuren dat een gebedsplaats, die symbool staat voor vrede en gewijd aan gebed en spiritualiteit, opnieuw aangevallen werd”, aldus EMB. In 2018 werd de Al Fath-moskee in de Penitentienenstraat in Leuven ook al besmeurd met racistische graffiti. “Ondanks het schokkende karakter van de feiten, gepleegd op een moment dat steeds in het teken zou moeten staan van gezellig samenzijn met familie en vrienden, roept het EMB de moslims van België op niet te reageren op de provocatie, tenzij via vredevolle en legale acties”, reageert Mehmet Üstün, voorzitter van EMB.

Het EMB is ervan overtuigd “dat de politiediensten alles in het werk zullen stellen om de daders te vinden en ze voor de rechter te brengen”, maar tegelijkertijd herhalen ze hun oproep aan de autoriteiten “om maatregelen te nemen ter beveiliging van de islamitische plaatsen van eredienst”.