Mooi weer, excellente optredens en véél volk: de tweede avond van de Beleuvenissen in een notendop KAR

19 juli 2019

23u22 3 Leuven Onder een stralende zon ging vanavond de tweede Beleuvenissen-avond van start. Van bij het begin was er al heel veel volk op de been in de Leuvense binnenstad. Zowat 25.000 bezoekers kwamen van de sfeer en de muziek genieten.

Vooral op de Oude Markt stond er van bij de start van CPeX een massa rockfans te wachten. En Clement kwam, zag en overwon. Alle klassiekers werden vakkundig meegebruld, het publiek lustte er pap van. Met een tweede stevige band op het podium kon de avond voor het rockminnende publiek helemaal niet meer stuk. The Van Jets namen afscheid van Leuven met een zinderende lap rock ’n roll.

Nieuw op die Oude Markt is het uitgebreide podium voor rolstoelgebruikers dat ruimte biedt aan een tiental rolstoelgebruikers. Ook vandaag werd het gretig gebruikt. Daarnaast zorgt Leuvenement vzw voor speciale begeleiding en speciale sanitaire voorzieningen. “De nieuwe initiatieven die we nemen voor deze doelgroep worden enorm geapprecieerd”, aldus schepen Denise Vandevoort.

Op de Grote Markt maakte ondertussen Lady Linn, gesteund door haar magnificent Bigband het mooie weer. Veel soul, maar vooral heel mooie nummers onderstreepten de podiumprésence van deze topmuzikante. En het publiek? Dat ging helemaal voor de bijl.

Dat gebeurde ook op de Vismarkt waar de heren van Discobaar a Moeder alle dansbenen in beweging kregen.

En ook op het Hogeschoolplein was er veel ambiance. De Italiaanse folktoppers van Banditaliana speelden er een fijne set. Volgende vrijdag komen onder meer Kid Creole & the Coconuts, Ertebrekers en Bent Van Looy Leuven in zomerse sferen dompelen.