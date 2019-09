Mondharmonica-speler trakteert buren op nachtelijk concert: politie schrijft pv uit KAR

26 september 2019

Een jongeman die het woensdagnacht in zijn hoofd haalde om de bewoners van de Augustijnenstraat in Leuven op een nachtelijk concert te trakteren met zijn mondharmonica is daarvoor beboet. Het gebaar werd duidelijk niet geapprecieerd waardoor de tussenkomst van de politie werd gevraagd. Die schreef een proces-verbaal uit. De politie moest ook enkele luidruchtige kotfeestjes stilleggen en een paar uitbundige feestvierders werden door agenten aangesproken op hun gedrag. “Buiten deze tussenkomsten was het een rustige nacht”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.