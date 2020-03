Momenteel 25 coronapatiënten in UZ Leuven Bart Mertens

19 maart 2020

18u53 24 Leuven In UZ Leuven verblijven momenteel 25 coronapatiënten. Dat zijn er 9 meer in vergelijking met gisteren. Op de afdeling intensieve zorgen worden 8 coronapatiënten verzorgd.

In totaal deed UZ Leuven coronatesten bij 5.744 patiënten waarvan er 766 testen positief waren en 120 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Vandaag gebeurden er in het Leuvense labo 172 testen waarvan er 66 positief waren. Ondertussen stijgt het aantal opgenomen patiënten met corona maar van spectaculaire stijgingen is voorlopig nog geen sprake in UZ Leuven. Momenteel worden er 25 patiënten verzorgd die besmet zijn met COVID-19. Daarvan liggen er 8 patiënten op intensieve zorg waarvan 6 aan een beademingstoestel. Het UZ Leuven verwacht dat het aantal opgenomen patiënten nog zal stijgen de komende dagen maar de maximumcapaciteit komt nog niet in het gedrang. UZ Leuven stelde ook een protocol op dat bepaalt wie er wordt geholpen als de afdeling intensieve zorgen overbevolkt zou geraken. De overlevingskansen van de patiënt spelen daarin een grote rol maar ook de leeftijd kan bij moeilijke keuzes in rekening worden gebracht. UZ Leuven benadrukt nogmaals dat er tot op heden helemaal geen problemen zijn om de patiënten de nodige medische zorgen toe te dienen. Er is nog steeds voldoende capaciteit in het Leuvense ziekenhuis.