Mohamed Ridouani (sp.a) over geviseerde moskee: “Uitspraken van Lorin Parys (N-VA) zijn opruiend!” Bart Mertens

29 juli 2019

17u33 22 Leuven Vlaams minister-president Homans (N-VA) wil de procedure opstarten om de erkenning van de Leuvense Al Ihsaan-moskee in te trekken en dat lokt veel reacties uit in de Leuvense politiek. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is alvast niet te spreken over de manier waarop fractieleider Lorin Parys inspeelde op het dossier. “De uitspraken van Parys zijn voluit opruiend. Wie wordt hier beter van? Het deksel ligt alleszins losjes op de riool”, klinkt het.

Eerst even terug naar vorige week vrijdag, want die dag barstte er een storm los boven de Al Ishaan-moskee in Leuven. Vlaams minister-president Homans (N-VA) liet optekenen dat er in de moskee opnieuw een hulpimam actief is die in 2017 werd geschorst na vrouwonvriendelijke uitlatingen in een preek, met name dat het geoorloofd zou zijn om vrouwen een lichte tik te geven. Homans stelde dat die hulpimam sinds eind 2018 opnieuw actief is in de Al Ishaan-moskee en er ondertussen salafistisch radicaal islamitisch onderwijs zou geven. “Een potentieel gevaar voor het verspreiden van extremisme”, besloot Liesbeth Homans die de procedure opstartte om de erkenning van de moskee in te trekken.

Spoedvergadering

De Leuvense afdeling van N-VA eiste vervolgens meteen een spoedvergadering van de commissie Veiligheid maar die lijkt er niet meteen te komen gezien de reacties van de meerderheidspartijen in het Leuvense stadsbestuur. Het schepencollege liet weten dat er op een positieve manier wordt samengewerkt met de Al Ishaan-moskee en dat er geen inhoudelijke uitspraken konden worden gedaan over de kwestie door het ontbreken van cruciale informatie. Meer zelfs, een intrekking van de erkenning zou de controle op de moskee net in het gedrang brengen. Tot slot was de stad Leuven allerminst gediend met het feit dat N-VA een negatieve sfeer creëerde waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dossier.

Het spreekt voor zich dat we dit zullen onderzoeken. Maar voorlopig beschikken we enkel over een korte warrige brief van Homans Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) liet er afgelopen weekend geen twijfel over bestaan dat hij niet te spreken is over de reactie van de Leuvense N-VA-afdeling.

“Geen nood aan polarisering in Leuven. Stigmatiserende en polariserende woorden van de N-VA-fractieleider in Leuven als reactie op de aanval van minister Liesbeth Homans (N-VA) op een Leuvense moskee”, klinkt het. Ridouani verwijst meer concreet naar de uitspraken van Lorin Parys (N-VA) die onder meer liet optekenen dat “extremisme wordt gesubsidieerd”.

Volgens burgemeester Ridouani zijn dergelijke uitspraken opruiend. “Wie wordt hier beter van? Het deksel ligt alleszins losjes op de riool. Ik wacht nog steeds op inlichtingen die de beschuldigende bewering staven zodat we inzicht krijgen in wat er aan de hand is en zodat we de juiste conclusies kunnen trekken. Het spreekt voor zich dat we dit zullen onderzoeken en we pakken problemen ook daadwerkelijk aan. Maar voorlopig beschikken we enkel over een korte warrige brief van Homans…”

In tegenstelling tot andere steden zijn er vanuit Leuven nul jongeren vertrokken als zogenaamde Syrië-strijders. Geen enkele! Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Ridouani wijst ook op de goede resultaten die Leuven boekt in de strijd tegen extremisme. “In tegenstelling tot andere steden zijn er vanuit Leuven richting Syrië nul jongeren als zogenaamde Syrië-strijders vertrokken. Geen enkele. De schooluitval is relatief lager en het gevoel van veiligheid en openheid voor diversiteit is nergens zo hoog. Dat is geen toeval maar het resultaat van een stevig en samenhangend beleid. Dit is de weg die ik verder zal bewandelen, samen met mijn coalitiepartners. Samen tegen haat en samen voor een humane inclusieve stad.”