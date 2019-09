Mohamed Ridouani (sp.a) over afschaffing opkomstplicht: “Ik wil geen mensen aan de zijlijn” Bart Mertens

30 september 2019

21u00 0 Leuven De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) vindt het jammer dat de nieuwe Vlaamse regering de opkomstplicht afschaft in het regeerakkoord. “Ik vrees dat de groep van kiezers die afhaakt groter zal worden”, klinkt het.

De nieuwe Vlaamse regering is van plan om de opkomstplicht voor gemeenteraads- en provinciale verkiezingen af te schaffen. Dat staat in het regeerakkoord. De meningen over die beslissing zijn verdeeld, zowel bij de burgers als bij de politici. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) vindt het alvast jammer dat de opkomstplicht zou worden geschrapt in het kiessysteem voor lokale en provinciale verkiezingen. “Gaat dat iets veranderen aan de uitslag?”, vraagt Mohamed Ridouani zich af. “Ik denk niet dat het zoveel verandering teweeg zal brengen. Ik maak me er zorgen over dat men de opkomstplicht afschaft want gaan stemmen is een recht dat vrijheid garandeert. En vrijheid is een broos gegeven. Er zijn een eeuw geleden mensen gestorven voor het algemeen enkelvoudig stemrecht. We mogen daar toch niet te lichtzinnig mee omgaan. En al zeker niet in tijden waarin het vertrouwen van de burger in de politiek steeds meer op de helling staat in een tanende democratie. Wat we moeten doen als politici is ervoor zorgen dat de democratie goed werkt. De opkomstplicht afschaffen zou ertoe kunnen leiden dat de groep burgers die afhaken groter zal worden. Dat is niet gezond. Ik wil niet dat mensen aan de zijlijn blijven staan. Trouwens, zo vaak moet de burger toch niet naar de stembus. In de Verenigde Staten wordt er bijvoorbeeld over alles gestemd. Van de schooldirecteur tot de president…In ons land moet je om de zoveel jaar je mening geven in het stemhokje.”