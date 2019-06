Moby: dag van het schoolbusje wordt voor het eerst ook in Leuven georganiseerd EDLL

05 juni 2019

16u20 0 Leuven In Leuven halen dagelijks 38 buschauffeurs en 38 begeleiders 700 leerlingen op van het bijzonder onderwijs. Op Moby-dag worden de chauffeurs en begeleiders bedankt voor hun inzet en de leuke momenten samen. Ze gaan met z'n allen op de foto en de leerlingen krijgen een Moby-maskertje.

Tijdens het schooljaar ontstaat er een band tussen de chauffeurs, de begeleiders en de kinderen van de schoolbus. Die fijne tijd werd vandaag in de kijker gezet. De Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en reisorganisatoren (FBAA) organiseert voor het eerst ook een Moby-dag in Leuven. “We willen ook de buschauffeurs en begeleiders in Leuven bedanken, die dagelijks in weer en wind zijn voor 700 kinderen van het bijzonder onderwijs. Het is een sector dat onderbelicht is en een specifieke doelgroep, die toch veel energie vraagt. Met de actie vragen we hier extra aandacht voor”, aldus Kim Taylor, communicatieverantwoordelijke van de FBAA.

Op parking Bodart in Leuven deelden de chauffeurs en begeleiders een geschenk en een Moby-maskertje uit aan alle leerlingen. De begeleider nam een groepsfoto van de buschauffeur en alle gemaskerde leerlingen uit zijn bus en die wordt online geplaatst op de website van Moby. Vrienden en familie kunnen stemmen op de foto tot en met 23 juni. De leerlingen op de foto met de meeste stemmen winnen een Moby-prijs, namelijk een ticket met z'n allen naar de Grotten van Han.