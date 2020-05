Mobiliteitsplatform Vaigo ontwart planning kantoorbezetting na lockdown Joris Smets

11 mei 2020

18u33 0 Leuven Sinds begin deze week kunnen bedrijven hun dienstverlening heropstarten, mits het naleven van strikte voorwaarden. Dat betekent in de meeste gevallen dat de bezetting van kantoren sterk gereduceerd wordt en thuiswerk nog steeds de voorkeur geniet. Voor de meeste organisaties betekent het puzzelwerk. En dat loopt niet altijd van een leien dakje. Het Leuvense mobiliteitsplatform Vaigo steekt nu een handje toe en lanceert een module waarmee teams overzichtelijk kunnen plannen wie wanneer op kantoor kan werken.

De dienstengroep BDO, samen met HR Square, publiceerde zopas nog een analyse waarin gesteld wordt dat thuiswerk ook in het post-coronatijdperk blijft, maar dan eerder voor één of twee dagen per week. Voor vele bedrijven zat thuiswerk begin dit jaar nog in de experimentele fase. “Werknemers geven via een eenvoudige kalenderweergave aan waar ze werken, thuis of in een van de beschikbare werkzones”, klinkt het bij Vaigo. “De module controleert of aan de spelregels van de onderneming wordt voldaan.”

Thuiswerk

“In de eerste plaats willen we hiermee onze eigen klanten vooruithelpen”, zegt Roeland Vanrenterghem uit Holsbeek, medeoprichter en zaakvoerder. Dat zijn belangrijke werkgevers als VRT en De Watergroep, maar evengoed internationale bedrijven zoals BICS en Danone. Op dit moment rekenen zij al op Vaigo als de centrale plaats waar voor werknemers alle mobiliteit netjes samenkomt, van treinabonnementen over deelwagens tot fietsvergoedingen. Een stukje van de oplossing, met name de uitbreiding naar het ondersteunen van thuiswerk of in satellietkantoren stond eigenlijk al op onze roadmap. Helemaal niet verplaatsen of dichterbij werken zijn immers ook mobiliteitskeuzes en het ondersteunen van die flexibiliteit is de kern van wat we doen met Vaigo.”

Online

“We werken vooral voor grote bedrijven met zeer veeleisende standaarden, waardoor we steeds bedachtzamer en meer gepland zijn gaan werken”, zegt Tom Broos, medeoprichter en technisch directeur. “Het is best wel spannend het team nog eens volop in start-upmodus te zien draaien om nu heel snel een oplossing klaar te stomen. Zeker wanneer alle communicatie online moet gebeuren. Als entrepreneurs geeft het ons een goed gevoel om ook in moeilijke tijden volop vooruit te blijven gaan. Uiteindelijk moet je het als klein bedrijf toch hebben van je vermogen om voortdurend te begrijpen wat leeft bij klanten en er dan telkens een oplossing voor te vinden.”

Crisismanagement

Vaigo voegt ook crisismanagement toe, onder meer met de mogelijkheid binnen bedrijven eenvoudige contact tracing uit te voeren op basis van de informatie over wie op welke dagen met wie in eenzelfde werkzone aanwezig was. Naarmate de situatie verbetert, kunnen beheerders gaandeweg de capaciteit van de werkzones opdrijven, of de restricties over het uiteenhouden van A- en B-teams uitschakelen. “Uiteindelijk bouwen we nu iets waarvan we hopen dat het snel overbodig wordt”, zegt Vanrenterghem. "Maar hoe dan ook weten we dat flexibeler werken een blijver wordt, nu mensen telewerk ontdekt hebben.”