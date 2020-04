Mobiel UZ Leuven-team test alle bewoners en personeel Booghuys op coronavirus Joris Smets

10 april 2020

17u25 0 Leuven UZ Leuven zet zich in om de Leuvense eerstelijnszorg te ondersteunen. Vandaag nam een mobiel team zo’n 85 stalen af bij bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Booghuys om te testen op COVID-19. In Booghuys zijn al 11 van de 72 bewoners overleden aan het coronavirus.

Een mobiel team van UZ Leuven-zorgverleners ging vandaag langs in het Leuvense woonzorgcentrum Booghuys. Daar namen zij vandaag bij 85 mensen, zowel bewoners als medewerkers, een staal af via een wisser in de keel om te kunnen testen op COVID-19. Dat gebeurde in een speciaal daarvoor ingerichte tent buiten aan het woonzorgcentrum. Prof. dr. Johan Flamaing, diensthoofd geriatrie in UZ Leuven, en arts-specialisten in opleiding van de dienst neus-, keel- en oorziekten vormden samen het testteam. Nele Stroobants, medewerker ziekenhuishygiëne in UZ Leuven, start de mobiele teams mee op. Zij coördineert de staalafnames en adviseert de woonzorgcentra over de hygiënische aspecten.

Plexusziekenhuizen versterken eerstelijnszorg

Alle ziekenhuizen die deel uitmaken van het ziekenhuisnetwerk Plexus, waaronder UZ Leuven, werken nauw samen in de aanpak en organisatie van de COVID-19-zorg en nemen initiatieven om de eerstelijnszorg te ondersteunen. UZ Leuven en Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven bieden concrete hulp aan de eerstelijnszorg in de zones Leuven, Leuven-Noord, Leuven-Zuid en de Druivenstreek. Het testen van bewoners en medewerkers in woonzorgcentrum Booghuys is voor UZ Leuven het startschot van deze samenwerking.