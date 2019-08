Mobiel skatepark staat nu aan de Sint-Agathakerk in Wilsele-Putkapel EDLL

14 augustus 2019

17u40 0 Leuven Het mobiele skatepark is verhuisd naar de Sint-Agathakerk in Wilsele-Putkapel. Wie dus staat te popelen om te skaten kan de rest van de zomer terecht op deze nieuwe locatie. Vanaf september verhuist het park opnieuw en vindt het zijn thuisbasis aan het Fort in Wijgmaal.

De Leuvense skatescene is de laatste jaren aan een opmars bezig. De vraag naar skateplekken steekt steeds vaker de kop op. Een jaar geleden werd daarom een nieuwe organisatie in het leven geroepen: Vzweetje. Een vzw die bestaat uit ervaren Leuvense skaters en die kinderen stimuleert en begeleidt bij het skaten. De vzw strijdt daarnaast voor voldoende skatemogelijkheden in en rond Leuven. In samenwerking met stad Leuven en Sociaal Atelier Leuven hebben ze daarom een mobiel skatepark gebouwd. Sinds vorige maand duikt het mobiel skatepark pop-up gewijs op verschillende plekken op. Tijdens de zomermaand juli stond het geparkeerd aan het Rietensplein in Wijgmaal. Nu staat het skatepark dus in Wilsele-Putkapel. Op vrijdag 30 augustus verhuist het alweer naar het Fort in Wijgmaal.

De stad wil Leuvense skaters op die manier een hart onder de riem te steken. “Via een tijdelijke oplossing willen we de skatecultuur tegemoetkomen. Een mobiel skatepark biedt op korte termijn veel skatekansen voor heel wat jongeren. Bovendien worden ook de jongeren die niet per se naar het centrum van de stad komen op deze manier niet uit het oog verloren”, aldus schepen van jeugd Dirk Vansina.

Wie benieuwd is naar het mobiele skatepark kan op zondag 25 augustus en tevens ook autovrije zondag gratis initiatielessen volgen in de Parijsstraat in Leuven.