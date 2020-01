Missiehuis op site van Scheut klaar tegen april: “Ook montessorischool KieM krijgt er tijdelijk onderdak” Bart Mertens

23 januari 2020

16u00 2 Leuven Montessorischool KieM neemt vanaf september haar intrek in het Missiehuis op de site van Scheut in Kessel-Lo. Die nieuwe school was nog op zoek naar een locatie en kan tijdelijk terecht op de site die vorig jaar werd aangekocht door de stad Leuven. “Een vijftigtal uiteenlopende verenigingen kunnen vanaf april terecht op de site. We willen tegemoet komen aan de vraag naar betaalbare ruimte voor het Leuvense middenveld en verenigingsleven”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

Leuven is vanaf september een school rijker met basisschool KieM. Die school biedt vanaf volgend schooljaar montessorionderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Er zullen tussen de 50 en 70 kinderen kunnen starten in onze school die rekening houdt met het ritme en de specifieke behoeften van elk kind. De eerste natuur- en montessorischool in de regio Leuven was nog op zoek naar een locatie maar heeft die nu gevonden op de site van Scheut in Kessel-Lo. De school krijgt er tijdelijk onderdak, zo bevestigt de stad Leuven. “Er komen ook tijdelijke woningen voor kwetsbare doelgroepen”, vult schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen).

Vijftigtal organisaties

De stad Leuven lanceerde in het najaar van 2019 een oproep voor organisaties en verenigingen die mee wilden stappen in een ‘cocreatietraject’ om het Missiehuis een nieuwe invulling te geven. Een vijftigtal organisaties dienden uiteindelijk een aanvraag in. “In de loop van december en januari hebben de betrokken stadsdiensten, samen met Plaatsmaekers, deze vragen samengelegd en de puzzel gelegd. Vorige dinsdag kwamen de deelnemers aan het co-creatietraject samen om deze af te toetsen en te bespreken. We zijn blij dat we bijna alle geïnteresseerden een plaats konden geven in het gebouw. Dankzij de openheid van iedereen zijn we op drie maanden tijd gekomen tot een verdeling waar iedereen zich goed bij voelt”, zegt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (sp.a).

Er komt tot slot ook een speelzone in een gedeelte van het bos, alsook insectenhotels en informatieborden over de getuigenheuvel Schepen van Groen Lalynn Wadera (sp.a)

Er zijn ook organisaties die een vaste stek krijgen in het gebouw. Zo komen er ateliers voor beeldende kunstenaars, een repetitieruimte voor enkele Leuvense podiumgezelschappen en werkplekken van organisaties. “In de loop van maart plant de stad technische werkzaamheden in het gebouw. Vermoedelijk zal het gebouw gebruiksklaar zijn tegen eind april. De organisaties kunnen er dan voor drie jaar hun intrek nemen. Het park rond de gebouwen was al publiek toegankelijk maar er gebeuren binnenkort onderhouds- en inrichtingswerken. Daarbij besteedt de stad bijzondere aandacht aan de aanplanting van struiken en de bescherming van waardevolle vegetaties. Er komt tot slot ook een speelzone in een gedeelte van het bos, alsook insectenhotels en informatieborden over de getuigenheuvel en de aanwezige natuurwaarden en het beheer hiervan”, besluit schepen Wadera.