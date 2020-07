Mirthe Demaerel aan het roer van atelierorganisatie aan Vaartkom: “Ik hoop dat Cas-co zich meer in de stad kan tonen” Bart Mertens

26 juli 2020

11u00 0 Leuven In de loop van september 2020 zal Mirthe Demaerel de leiding overnemen van Cas-co, de organisatie die aan de Leuvense vaartkom ateliers biedt aan kunstenaars. Mirthe Demaerel is kunsthistorica en programmamaker, actief op de kruispunt tussen het culturele beleid en het artistieke veld.

Momenteel werkt Mirthe Demaerel als senior medewerker culturele zaken bij de Nederlandse Ambassade in Brussel maar in september begint ze aan haar nieuwe uitdaging in Cas-co aan de Leuvense Vaartkom. Bij de ambassade staat Demaerel in voor de advisering van de Nederlandse rijksoverheid en fondsen voor de Belgische culturele sector en de organisatie van een waaier aan culturele (netwerk)evenementen. Aanvullend werkte Mirthe het laatste half jaar ook als medewerker beeldende kunst en internationalisering bij Kunstenpunt. Verder heeft Mirthe veel ervaring met evenementen in de internationale kunstensector. Of met andere woorden: Cas-co haalt met Demaerel veel kennis binnen. Als coördinator van Cas-co zal Mirthe inzetten op het identificeren en creëren van kansen en doorgroeimogelijkheden voor kunstenaars uit de regio.

Stevige wortels

“Dat wil ik in eerste instantie doen door de bovenlokale werking van Cas-co verder uit te bouwen en duurzame vormen van uitwisseling met andere kunstenaars en organisaties te stimuleren. Daarnaast hoop ik dat Cas-co zich in de toekomst op meer plekken in de stad kan ‘tonen’ en dat er een breder draagvlak ontstaat in de wijde omgeving. Ik zal inzetten op stevige wortels om hoger te kunnen groeien”, laat de vervangster van Josine De Roover optekenen die na bijna vier jaar trouwe dienst een organisatie in volle groei achter zich laat.