Mirte Fannes en John Heymans braken door ondanks corona Remi Van Ophem

17 september 2020

14u53 0

Ondanks de weinige competities deze zomer wegens de coronacrisis wisten twee beloften van DCLA stevig uit te pakken. Mirte Fannes deed dat op de 800m en John Heymans op de 3 en de 5.000m.

Mirte Fannes trok met haar 2.06.74 van vorig jaar op de 800m de zomer in, maar wel met een beperkte trainingsarbeid. Door een ongeval met de fiets had ze inderdaad een deel van de winter moeten missen. In zaal bleef ze bijvoorbeeld nog steken op 2.08.66. Maar mogelijk werd dat haar geluk. Omdat zowat alle competities gedurende weken geannuleerd werden, kon ze haar voorbereiding goed spreiden. “Door de reglementen van de stad Leuven werden we verplicht de training te individualiseren en dat had een positieve invloed”, stelde coach Ivo Hendrix, die ook de jonge Pieter Sisk onder zijn hoede heeft.

Aanvankelijk vond Mirte Fannes (21) de juiste meetings niet om met een snelle chrono uit te pakken. “Na het wegvallen van de tempomaakster stond ik er dikwijls alleen voor”, wist ze. “Het was dus wachten op een goede kans met enkele loopsters van minder dan 2.05, waar ik mijn wagonnetje kon aanhangen.”

Die kans kwam er tijdens de ook al verplaatste ‘Nacht’ in Heusden-Zolder. “Persoonlijk voelde ik me nochtans iets minder scherp dan de weken voordien, maar ditmaal zat ik ideaal in de groep. Ik slaagde er zelfs in voor het eerst Renée Eykens voor te blijven. De tijd was navenant. Met 2.03.47 verbeterde ik zelfs het clubrecord van Charlotte Debroux met twee tienden.”

Indien alles normaal doorgaat, zal Mirte Fannes volgend jaar deelnemen aan het EK indoor en later aan het EK voor beloften.

John Heymans stuk sneller

John Heymans boekte chronometrisch heel wat winst. Eerst deed hij dat in Vilvoorde. “Op de ‘Gouden 1.500m’ zette ik aan op de 3.000m en dook daar in het zog van Robin Hendrix tot mijn eigen verrassing voor het eerste onder de acht minuten”, lachte hij.

John Heymans (22) speelde vroeger hockey en schakelde slechts vier jaar geleden naar atletiek over. Een goede keuze, zo bleek het, want in Heusden-Zolder rondde hij zijn eerste 5.000m af in 13.42.14. “Ik droomde van zo’n tijd en plots bleek het werkelijkheid. Die ‘Nacht’ was een grandioze ervaring.”