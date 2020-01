Minstens 618 extra sociale woningen in Leuven, maar wachtlijst blijft groeien: “Stevige inhaalbeweging maar we hebben buurgemeenten nodig om alles op te lossen!” Bart Mertens

15 januari 2020

15u00 0 Leuven In Leuven staan momenteel zo’n 5.300 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Ondanks alle geplande inspanningen – minstens 618 bijkomende sociale woningen - lijkt het erop dat die wachtlijst niet weg zal zijn tegen 2025. “We gaan wel voluit om het bindend sociaal objectief te halen, maar om het probleem van de wachtlijst weg te werken, gaan we ook de omliggende gemeenten nodig hebben”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen).

Het Leuvense stadsbestuur maakte begin december de meerjarenbegroting voor de komende zes jaar bekend. De stad sprak de ambitie uit om tegen 2025 het bindend sociaal objectief te behalen voor de sociale woningen. Dit Vlaamse objectief legt het aantal te realiseren sociale woningen per stad of gemeente vast. Voor Leuven betekent dat bindend sociaal objectief dat de stad samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL de komende vijf jaar werk maakt van minstens 618 nieuwe sociale woningen. Broodnodig, want de wachtlijst blijft groeien in Leuven. Zo staan er momenteel zo’n 5.300 kandidaten op de wachtlijst.

Kwaliteitsvol wonen voor iedereen is onze ambitie. Helaas is er geen mirakeloplossing Lies Corneillie (Groen)

“Iedereen moet in Leuven kunnen blijven wonen in een kwaliteitsvolle woning. Dat is onze ambitie. Dat is ook een hele uitdaging, waarvoor helaas geen mirakeloplossing bestaat. We zetten in op alternatieven om het tij stilaan te keren, want wonen is een basisrecht. We hebben vijf werven voor betaalbaar wonen gedefinieerd. In de eerste plaats zetten we onze schouders onder sociale huisvesting samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL. Daarnaast blijven we inzetten op de renovatie van bestaande sociale woningen en gaan we op zoek naar nieuwe opportuniteiten op langere termijn”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen).

Stijging van 17 procent

Meer concreet zal het aantal woningen dat Dijledal beheert stijgen van 3.290 naar 3.853, goed voor een stijging van 17 procent. Voorzitter Christophe Stockman: “De voorbije 25 jaar investeerde Dijledal ongeveer 220 miljoen euro in zowel nieuwbouw als renovaties. Momenteel bouwt Dijledal 31 nieuwe appartementen in de Minckelersstraat en 27 nieuwe wooneenheden in het Refugehof, beide in het centrum van Leuven. Aan het Hoornplein werden zopas 33 woningen in gebruik genomen. Dit brengt het aantal woningen dat Dijledal momenteel bouwt op 91. Daarnaast zitten er 472 woningen in de ontwerpfase, onder meer in de Artoistoren, maar ook op de Hertogensite en aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal. Verder staat er ook een project op stapel op de OCMW-site in Leuven en aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee. Tot slot is er ook het nieuwe project Burenberg in Leuven maar daar lopen de onderhandelingen nog.” Ook SWaL levert een bijdrage in het grote tekort aan sociale woningen. “SWaL stelt op dit moment in Leuven 172 sociale huurwoningen ter beschikking”, zegt directeur Lym De Brouwer. “Als alles volgens plan verloopt, komen er in totaal nog 88 woningen bij in het Ruelenspark en op Vlierbeekveld.”

Als we de huidige wachtlijst willen oplossen dan moeten we zeven keer Sint-Maartensdal bijbouwen en dat is onmogelijk Christophe Stockman, voorzitter van Dijledal

Buurgemeenten

Blijft de vraag: kan Leuven het probleem van de wachtlijsten nog wel oplossen op eigen kracht? Het antwoord is eenduidig nee. “Vanuit Dijledal willen we samen met de stad op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten voor meer sociale huisvesting, ook in de buurgemeenten. Als we de huidige wachtlijst willen oplossen dan moeten we zeven keer Sint-Maartensdal bijbouwen en dat is onmogelijk”, besluit Christophe Stockman. Ook schepen Corneillie geeft aan dat de stad Leuven beroep doet op de buurgemeenten om het tekort aan sociale woningen op te lossen in de toekomst. “Het is alle hens aan dek en we lanceren een oproep naar de buurgemeenten om dit probleem samen met Leuven op te lossen”, klinkt het.