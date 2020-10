Minister Wouter Beke (CD&V) bezoekt kinderdagverblijf De Ketteflet Bart Mertens

12 oktober 2020

15u00 0 Leuven Naar aanleiding van de Week van de Kinderbegeleider bracht Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) vanmorgen een bezoek aan kinderdagverblijf De Ketteflet van Zorg Leuven.

“We zijn heel blij dat minister Wouter Beke de tijd nam om een bezoek te brengen aan De Ketteflet”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Zijn enthousiasme en interesse in De Ketteflet is een mooie pluim voor alle kinderverzorgers die met hart en ziel de grootste zorg dragen voor de kleinsten in onze stad. Door meer kinderbegeleiders in de groep te zetten dan de wettelijk voorgeschreven minimum hebben ze echt de tijd om boekjes te lezen, te knuffelen en gesprekjes aan te gaan. En die resultaten zien we in de kleuterklassen.”

Lees verder onder de foto

Annie M.G. Schmidt

Kinderdagverblijf De Ketteflet is één van de vier kinderdagverblijven van Zorg Leuven en biedt plaats aan 60 kinderen. In september 2014 opende het kinderdagverblijf de deuren in een flatgebouw van de sociale wijk Sint-Maartensdal in hartje Leuven. Kinderdagverblijf De Ketteflet zet prioritair in op kwetsbare gezinnen. Voor de naam ‘De Ketteflet’ werd de inspiratie overigens gehaald in het boek ‘Pluk van de Petteflet’ van Annie M.G. Schmidt waarin een diversiteit aan gezinnen avonturen beleven in een flatgebouw. De naam legt ook de link naar kinderwerking ‘de Kettekeet’ van buurtcentrum Sint-Maartensdal waarmee wordt samengewerkt om kwetsbare gezinnen uit de buurt te ondersteunen.