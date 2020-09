Minister Peeters opent eerste Hoppinpunten in Leuven JSL

27 september 2020

17u04 0 Leuven In Leuven zijn zondag de eerste Hoppinpunten officieel geopend door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Burgemeester Ridouani en schepen van Mobiliteit David Dessers waren aanwezig bij de opening van het Hoppinpunt aan het station van Heverlee.



Deze opening aan het station in Heverlee is het startschot voor de uitrol van duizend Hoppinpunten over heel Vlaanderen. Hoppinpunten zijn allemaal herkenbare knooppunten met een divers palet aan vervoersmogelijkheden onder de merknaam Hoppin. “Met herkenbare Hoppinpunten op straat maken we het voor de Vlaming nog makkelijker om alle beschikbare vervoermiddelen met elkaar te combineren. Hiervoor heb ik honderd miljoen euro uitgetrokken”, zegt minister Lydia Peeters.

Toegankelijkheid

De Hoppinpunten zijn zowel voor buurtbewoners als bezoekers van Leuven belangrijk”, stelt schepen van Mobiliteit David Dessers. “Het is een plek waar alle vormen van deelmobiliteit worden aangeboden. Aan dit punt in Heverlee vind je bijvoorbeeld deelwagens van Cambio, Bluebikes, elektrische deelfietsen en zelfs twee elektrische bakfietsen. Die laatste zijn enorm duur in aankoop, maar aan deze punten kun je ze nu huren voor een lage prijs. Vanaf vandaag zijn er veertien Hoppinpunten operationeel in groot-Leuven en tegen eind 2021 zullen dat er vijftig zijn.”