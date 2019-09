Minister Jo Vandeurzen (CD&V) debuteert als docent Bart Mertens

16u46 2 Leuven Minister Jo Vandeurzen (CD&V) gaf zopas zijn allereerste les aan hogeschool UCLL in Heverlee. De primeur was weggelegd voor de tweedejaars van de opleiding Sociaal Werk.

Op maandag 16 september luidde hogeschool UCLL in Leuven samen met duizenden studenten het nieuwe academiejaar in. Daar kwam een feestelijk onthaal inclusief foodtruckfestival bij kijken maar het was toch vooral het debuut van minister Jo Vandeurzen (CD&V) als docent dat veel aandacht kreeg. Vandeurzen beleefde zijn eerste momenten als docent samen met de tweedejaars van de opleiding Sociaal Werk op campus Sociale School in Heverlee. “Ik gaf een inleidend college van het vak ‘beleid en samenleving’. Ook heel wat thema’s uit de welzijnssector zullen aan bod komen”, aldus minister en docent Jo Vandeurzen.

Gastcolleges

De minister zal tijdens het academiejaar gastcolleges geven in de opleidingen Orthopedagogie, Sociaal Werk en Sociale Readaptatiewetenschappen. “Daarnaast werkt UCLL met hem samen rond thema’s die de welzijnssector bezig houden zoals bijvoorbeeld superdiversiteit, polarisatie in de samenleving en de impact van sociale media in de hulpverlening”, laat hogeschool UCLL nog weten.