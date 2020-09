Minister Jan Jambon maakt kennis met erfgoedorganisaties in Leuven Bart Mertens

22 september 2020

14u30 0 Leuven Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft dinsdag alle landelijke dienstverlenende organisaties uit de erfgoedsector ontmoet in De Hoorn in Leuven. De dertien erfgoedorganisaties lieten de minister kennismaken met hun werking binnen het Cultureel Erfgoeddecreet.

Erfgoed wordt vaak geassocieerd met musea of archieven. Minder zichtbaar zijn cultureel-erfgoedorganisaties die op landelijk niveau een dienstverlenende rol opnemen. Zij begeleiden en ondersteunen erfgoedbeheerders en erfgoedgemeenschappen in de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed. In totaal zijn er dertien organisaties met elk hun focus op een bepaald thema of type erfgoed, zoals het Centrum Agrarische Geschiedenis, dat gastheer was voor de ontmoeting met Jambon.

Champagnecoupe

“De ontmoeting met de minister is gericht op zoveel mogelijk interactie. Ambassadeurs uit de erfgoedsector, waaronder een jachthoornspeler en een friturist, vertelden over hun band met de landelijke dienstverlenende erfgoedorganisaties. De minister volgde zelf ook een ministage. Hij kon zelf erfgoed registreren en digitaliseren. Als kers op de taart maakte de minister onder begeleiding van een edelsmid een champagnecoupe. De kennis die daarvoor nodig is, is ook een vorm van erfgoed onder de noemer immaterieel erfgoed, waarvoor de organisaties zich ook inzetten”, zegt coördinator Yves Segers van het Centrum Agrarische Geschiedenis.