Minister Homans bevestigt dat ‘vertrouwelijke info’ over Al Ihsaan-moskee van Staatsveiligheid kwam en geeft de dienst meteen veeg uit de pan Bart Mertens

25 september 2019

19u26 1 Leuven Een beslissing over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in Leuven valt pas binnen enkele dagen maar de rook trekt wel stilaan op. Minister Liesbeth Homans (N-VA) bevestigt dat de ‘vertrouwelijke informatie’ waarover sprake in het dossier van de Staatsveiligheid kwam maar dat diezelfde instantie haar in het ongewisse hield over een bijkomend rapport. Parlementslid An Moerenhout blijft erbij dat Homans te snel van stapel liep in het dossier.

Van wie kreeg minister Liesbeth Homans (N-VA) de vertrouwelijke informatie waarover ze sprak in haar brief van eind juni aan de stad Leuven over de opgestarte procedure tot intrekking van de erkenning van de Al Ihsaan-moskee? En wat hield die vertrouwelijke informatie dan wel in? Die vragen gingen maandenlang over de tongen in de Leuvense politiek. Meer zelfs, door de vaagheid van de brief van minister Homans kwamen de gemeente Herent en de provincie Vlaams-Brabant tot de conclusie dat ze het gevraagde advies over de eventuele intrekking niet konden leveren. De stad Leuven voerde dan maar een eigen onderzoek en kwam wel tot een advies. Er zouden geen elementen zijn die wijzen op salafisme in de moskee en bijgevolg adviseerde het stadsbestuur om de erkenning niet in te trekken.

Ik kreeg het bijkomende rapport van 23 augustus pas op 18 september van de Staatsveiligheid Minister Liesbeth Homans (N-VA)

Die beslissing valt pas binnen enkele dagen maar minister Homans schepte vandaag wel duidelijkheid over haar vertrouwelijke bron. Dat blijkt de Staatsveiligheid te zijn en die instantie kreeg meteen een veeg uit de pan van Liesbeth Homans. Ze is er niet mee gediend dat een bijkomend rapport over de Leuvense moskee heel lang op zich liet wachten. “Ik kreeg dat rapport van 23 augustus pas op 18 september, net op het moment dat de vraag in de Kamer werd gesteld. Dat is vreemd. Ik stel ook een aantal eigenaardigheden vast. Zo stond er dat de betrokken hulpimam in februari zijn activiteiten had stopgezet en dat terwijl in het rapport van mei nog stond dat die activiteiten een probleem vormden.”

Tegenstrijdigheden

Feit is dat er in het tweede rapport van de Staatsveiligheid staat dat de Al Ihsaan-moskee niet als extremistisch bestempeld kan worden. “De Staatsveiligheid wijst er wel op dat de onderwijsactiviteiten nog steeds kunnen gezien worden als een vector voor extremisme”, aldus minister Homans. De provincie Vlaams-Brabant kreeg overigens ook een veeg uit de pan omdat ze als toezichthoudende overheid er niet in is geslaagd om het gevraagde advies uit te brengen. Over de adviezen die de minister wel bereikten –de stad Leuven en de moskee zelf- geeft Homans nog het volgende mee: “Ze bulken van de tegenstrijdigheden.”

De minister is voorbarig geweest in dit dossier. Er is geen risico op extremisme volgens de Leuvense politie en de Staatsveiligheid Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen)

De Vlaamse parlementsleden uit Leuven lieten ook van zich horen in het Vlaams parlement. Bruno Tobback (sp.a) en Karin Brouwers (CD&V) blijven erbij dat een intrekking van de erkenning nefast zou zijn om de dialoog met de moskee te behouden en controle op de activiteiten te behouden. Lorin Parys (N-VA) blijft zich vragen stellen over de activiteiten in Al Ihsaan en pleit voor een betere communicatie tussen alle betrokken partijen in dergelijke dossiers. An Moerenhout van Groen tot slot windt er geen doekjes om. “De minister is te hard van stapel gelopen”, klinkt het kritisch. “Zowel de Leuvense politie, de federale veiligheidsdiensten als de Staatsveiligheid zeggen dat er geen risico op extremisme is.” De Leuvense politica verwijst ook naar het antwoord van federaal minister van Justitie Geens (CD&V) in de Kamercommissie Justitie. Koen Geens liet toen weten dat de Staatsveiligheid de moskee “globaal genomen niet als extremistisch beschouwt”. Conclusie? Het einde van een politiek verhit dossier in zicht.