Minister Geens bezoekt pop-up naaiatelier in Wijgmaal, maar het mondmasker opzetten verloopt net iets minder vlot EDLL

30 april 2020

13u08 3 Leuven Minister Koen Geens (CD&V) heeft donderdagmorgen een bezoek gebracht aan het naaiatelier van vrouwennetwerk Ferm in Wijgmaal. De vrijwilligers van het pop-up naaiatelier maakten intussen al meer dan 35.000 mondmaskers. “Heel dankbaar dat zoveel vrijwilligers zich belangeloos voor hun medemens willen inzetten”, reageert Geens.

De nationale actie www.maakjemondmasker.be toont hoe je met een naaimachine of met naald en draad je eigen bescherming in elkaar kan knutselen. Het eenvoudige patroon voor het mondmasker werd al meer dan 1,7 miljoen keer gedownload. De vrouwenorganisatie Ferm ondersteunt mee de actie en richtte een pop-up naaiatelier op in Wijgmaal. Iedere dag zijn daar 10 vrijwilligers aan de slag om mondmaskers te maken. In totaal zorgde Ferm al voor meer dan 35.000 stuks.

In het kader van de actie heeft vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens een werkbezoek gebracht aan het naaiatelier van Ferm. Directrice Monique De Dobbeleer gaf de minister een rondleiding. “Een leger gratis handen levert een gouden bijdrage in coronatijden. In de afbouwstrategie zal het dragen van mondmaskers een belangrijke rol spelen. Ook zelfgemaakte mondmaskers bieden voldoende garantie. Ferm verdeelde al 35.000 mondmaskers en roept op om ze te blijven naaien. Wij zeggen volmondig: eentje voor jezelf en eentje voor een ander”, aldus de directrice.

Dankbaar

De vrijwilligers demonstreerden hoe ze de mondmaskers stikken en de filter correct gebruiken. De filter voldoet aan een kwaliteitsvereiste en wordt geproduceerd door twee Belgische textielbedrijven. Deze filter kan in een masker worden gestoken. Dat kan samen met het masker gewassen worden op 60 graden en altijd opnieuw hergebruikt worden. “Tussen 4 en 20 mei worden twee filterstoffen verspreid per Belg om vrij te gebruiken in een zelfgemaakt mondmasker. Ik wil benadrukken dat het bedekken van mond en neus vooral zinvol is op plaatsen waar je moeilijk anderhalve meter afstand kan houden. Daarom is neus-en mondbedekking vanaf maandag verplicht op ons openbaar vervoer. In tijden van crisis tonen burgers zich weerbaar. Ik voel me heel dankbaar dat zoveel vrijwilligers zich belangeloos voor hun medemens willen inzetten", reageert Geens.

Bekijk de fotoreportage van het bezoek hieronder.