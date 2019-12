Minister Crevits steunt projecten rond City of Things. In Leuven gaat slimme technologie nachtlawaai aanpakken… Bart Mertens

16u45 0 Leuven Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), bevoegd voor Economie en Innovatie, geeft ruim 3,1 miljoen euro aan 13 projecten in 9 steden en gemeenten in het kader van City of Things. Het gaat om projecten die maatschappelijke uitdagingen op lokaal vlak aanpakken. In Leuven wil men nachtlawaai gaan capteren met slimme technologie.

De Vlaamse Regering lanceerde voor de tweede keer een oproep in het kader van City of Things. Steden en gemeenten werken aan projecten waarbij ze nieuwe technologieën gebruiken om het leven in de buurt aangenamer te maken. Van de 24 ingediende projecten zijn er nu 13 projecten in 9 steden en gemeenten door minister Crevits goedgekeurd.

Ook de stad Leuven valt in de prijzen en wel met 183.740 euro om nachtlawaai te verminderen door technologie en ‘nudging’ (techniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen, red.) . Meer concreet gaat het over een project in de Naamsestraat die bekend staat als een straat die vaak wordt gebruikt door mensen die een stapje in de wereld hebben gezet. ’s Nachts levert dit geregeld problemen op zoals bijvoorbeeld rondslingerend afval, vandalisme, storend gedrag en ook nachtlawaai. Met het project wil de stad Leuven op een niet-repressieve manier in een deel van de Naamsestraat storend straatnachtlawaai capteren om zicht en greep te krijgen op het probleem en deze data tegelijkertijd gebruiken om ‘nudging’ technieken aan te sturen om het nachtlawaai te verminderen op het moment dat het probleem zich voordoet.