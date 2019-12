Minister Crevits (CD&V) geeft 650.000 euro steun aan Xenics in Heverlee Bart Mertens

13 december 2019

16u00 3 Leuven Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) geeft ruim 650.000 euro aan bedrijf Xenics in Heverlee.

Xenics werd in 2000 opgericht als een commerciële spin-off van Imec. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt infraroodcamera’s en camera’s met de beste beeldkwaliteit. Het bedrijf heeft wereldwijd verkoopkantoren. Om verder te innoveren naar de volgende generatie sensoren, investeert Xenics in productontwikkeling om een grotere verscheidenheid aan toepassingen mogelijk te maken, onder meer in de medische wereld, de telecommunicatie en transport. Het gaat om investeringen ter waarde van ruim 7,3 miljoen euro. Op personeelsvlak verwacht Xenics 63 voltijdse medewerkers aan te werven tegen 2025. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent daarvoor een steun toe van ruim 650.000 euro. Een deel van de steun gaat naar investeringen, een ander deel naar opleiding van het personeel.