Minister Ben Weyts (N-VA) investeert 300.000 euro in Leuvense scholen Bart Mertens

24 augustus 2020

15u00 3 Leuven De Leuvense scholen Sint-Jan, Don Bosco Sint-Lambertus en Blauwput krijgen van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) samen 300.000 euro voor investeringen in infrastructuur.

Onderwijsminister Ben Weyts trekt deze regeerperiode een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs, nvdr) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. In totaal investeert Weyts 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Deze investeringsgolf komt ook Leuven ten goede. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 300.000 euro in Leuvense scholen. Het gaat meer concreet om de Sint-Jansschool, Don Bosco Sint Lambertus en Blauwput in Leuven.

Broodnodig

“Leerlingen en leerkrachten keren na een welverdiende zomervakantie terug naar de klas. Meer dan ooit is gebleken dat een veilige en comfortabele schoolinfrastructuur broodnodig is”, zegt Ben Weyts. “De Sint-Jansschool op de Mechelsevest in Leuven krijgt 47.487,27 euro voor werkzaamheden aan het dak. Vrije basisschool Don Bosco Sint-Lambertus op de Waversebaan krijgt dan weer 102.025 euro voor het vernieuwen van de elektriciteit en voor het plaatsen van zonnescreens. School Blauwput in Kessel-Lo mag tot slot rekenen op 166.289,95 euro voor databekabeling en voor het vernieuwen van ramen en deuren.”

Lokaal fractieleider Lorin Parys (N-VA) is tevreden met de investeringen in de drie Leuvense scholen. “Het is niet omdat de klassen en schoolgebouwen tijdens de zomer leegstaan dat we niet verder bouwen aan de toekomst. Het is voor leerlingen en leerkrachten eens zo fijn dat zij beschikken over kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.”