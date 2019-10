Minister Bart Somers (Open Vld) stelt beslissing over Leuvense Al Ihsaan-moskee enkele maanden uit: “Moet me inwerken in het dossier”, klinkt het Bart Mertens

16 oktober 2019

11u24 1 Leuven Het dossier over de eventuele intrekking van erkenning van de Al Ihsaan-moskee in Leuven krijgt een hoofdstuk extra. Minister Liesbeth Homans (N-VA) zou eind september een beslissing nemen maar ondertussen zit Bart Somers (Open Vld) op de stoel van Inburgering. “Ik moet me inwerken in het dossier”, klinkt het.

De komst van de nieuwe Vlaamse regering heeft ook gevolgen voor het dossier over de Al Ihsaan-moskee in Leuven. Eind september zou minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) beslissen over de eventuele intrekking van de erkenning nadat ze die procedure in juli zelf had opgestart. Ze baseerde zich daarvoor op ‘vertrouwelijke informatie’ met betrouwbare aanwijzingen over salafistisch onderwijs in de moskee. Bovendien zou de hulpimam die in 2017 werd geschorst na vrouwonvriendelijke uitlatingen in een preek sinds eind 2018 opnieuw actief zijn in de Al Ihsaan-moskee. De man stelde toen dat het geoorloofd zou zijn om vrouwen een lichte tik te geven. Er ontstond een politieke storm in meerdere bedrijven maar een beslissing in het dossier is er nog steeds niet. De reden? Minister Homans zit sinds de vorming van de nieuwe Vlaamse regering niet meer op de stoel van Inburgering. Die taak is nu weggelegd voor minister Bart Somers van Open Vld. Hij stelt de beslissing over de eventuele intrekking van de erkenning nu enkele maanden uit. “Ik moet me inwerken in het dossier”, klinkt het.

Staatsveiligheid

Met die taak zal minister Somers zijn bezigheid hebben want het dossier over de Al Ihsaan-moskee is er eentje met veel mist en veel hoofdstukken. Ondertussen is al wel duidelijk dat de ‘vertrouwelijke informatie’ afkomstig was uit een rapport van de Staatsveiligheid. Dat bevestigde toenmalig minister Homans in het Vlaams parlement en ze gaf meteen mee dat diezelfde instantie haar in het ongewisse hield over een bijkomend rapport. “Ik kreeg dat rapport van 23 augustus pas op 18 september, net op het moment dat de vraag in de Kamer werd gesteld. Dat is vreemd. Ik stel ook een aantal eigenaardigheden vast. Zo stond er dat de betrokken hulpimam in februari zijn activiteiten had stopgezet en dat terwijl in het rapport van mei nog stond dat die activiteiten een probleem vormden”, zei Homans toen.

Op basis van ons eigen onderzoek vinden we geen elementen die wijzen op salafisme in de moskee Schepen Carl Devlies (CD&V) in augustus

Conclusie: kersvers minister van Inburgering Bart Somers zal nog een stevige kluif hebben aan het dossier. Feit is alleszins dat zowel de gemeente Herent en de provincie Vlaams-Brabant besloten om het door Liesbeth Homans gevraagde advies niet uit te brengen over de Al Ihsaan-moskee. De stad Leuven doet dat wel en pleit ervoor om de erkenning niet in te trekken. “Op basis van ons eigen onderzoek vinden we geen elementen die wijzen op salafisme in de moskee. Bovendien is het intrekken van de erkenning nefast om nog enige controle te hebben op de activiteiten in de Al Ihsaan-moskee”, liet schepen Carl Devlies optekenen.

Ook in het bijkomende rapport van de Staatsveiligheid staat vermeld dat de Leuvense moskee niet als extremistisch bestempeld kan worden maar volgens Liesbeth Homans wees men er wel op dat de onderwijsactiviteiten nog steeds gezien kunnen worden als “een vector voor extremisme”. Conclusie? Voor zover de details bekend zijn, blijft het een mistig en politiek verhit dossier met veel vraagtekens. Het zal uiteindelijk aan minister Bart Somers zijn om klaarheid te brengen en een beslissing te nemen over de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in Leuven. Nog enkele maanden geduld…Het bestuur van de moskee blijft er alvast bij dat ze elke vorm van extremisme veroordelen en indien nodig bestrijden binnen hun werking.