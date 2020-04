Minderjarigen overtreden steeds vaker de coronamaatregelen EDLL

27 april 2020

10u45 0 Leuven Het parket van Leuven heeft tot nu toe al 961 processen-verbaal ontvangen voor inbreuken op de coronamaatregelen. Opvallend: het aantal processen-verbaal tegen minderjarige overtreders is in een week tijd bijna verdubbeld.

Sinds het begin van de coronamaatregelen heeft het Leuvense parket al 961 processen-verbaal ontvangen, die betrekking hebben op 1.792 mensen die de maatregelen niet naleefden. Op een week tijd betekent dat een stijging van maar liefst 377 pv’s.

Jongeren negeren vaker de maatregelen

In de week van 13 april telde het Leuvense parket zo'n 62 processen-verbaal voor minderjarigen. Vorig week stond de steller op 115. Op een week tijd is het aantal dus bijna verdubbeld. “Het is ook niet langer zo dat één proces-verbaal wordt opgesteld per minderjarige”, meldt het Leuvense parket. De 115 pv’s, die de verschillende politiediensten sinds het begin van de maatregelen hebben opgesteld, hebben betrekking op 278 minderjarigen.

Meerderjarige overtreders

Voor meerderjarigen heeft het Leuvense parket al 846 processen-verbaal ontvangen. Op een week tijd is dat een stijging van 324. De vorige teller stond op 522 pv’s. In totaal zijn bij die vastgestelde overtredingen 1504 personen betrokken.