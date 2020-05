Minderjarigen gooien pakjes drugs over muur van hulpgevangenis Leuven Joris Smets

11 mei 2020

15u31 0 Leuven Het parket gelastte afgelopen weekend de onderzoeksrechter nadat aan het licht kwam dat onbekende jongemannen verdachte pakjes over de gevangenismuur van Leuven-Hulp gooiden. Tijdens de afgelopen weken werden verschillende meldingen gemaakt van verdachte gedragingen rond de muren van de hulpgevangenis. “Eén verdacht pakket werd onderschept tijdens de wandeling op de koer van de gevangenis op 23 april”, klinkt het bij het Parket van Leuven. “Het bevatte kleine hoeveelheden cannabis en cocaïne.”

Op vrijdag 8 mei betrapte de politie van Leuven een 16-jarige uit Herent die rondhing aan de gevangenis en zich verdacht gedroeg. Wanneer de politie hem wilde controleren, wandelde hij de tuin van residentie 7evenTuinen in. “Op die plaats werd een verzwaard pakket met een gsm en een 3-tal gram cannabis gevonden”, zegt het Leuvense parket. “De jongen ontkende dat het zijn pakketje was. Hij vertoonde echter sterke gelijkenissen met de jongen die op camerabeelden van 23 en 24 april bij de hulpgevangenis stond en pakketjes over de muren gooide. Uit onderzoek kwam naar voren dat hij vermoedelijk drugs verhandelde samen met twee vrienden, een 17-jarige uit Bierbeek en een 17-jarige uit Lubbeek. Voor deze drie minderjarige verdachten werd de jeugdrechter gevorderd. De jeugdrechter zal de jongeren horen en de gepaste maatregelen nemen.”