Minderjarige valsmunters lopen tegen de lamp

03 november 2019

13u38 0

Een 17-jarige jongen uit Tienen werd vrijdagnacht in een danscafé in het centrum van Leuven betrapt toen hij een drankje betaalde met een vals briefje van 50 euro. Uit onderzoek bleek dat hij enkele dagen eerder ook al een vals briefje van 50 euro had uitgegeven. Beide valse briefjes hadden eenzelfde serienummer. De minderjarige werd overgebracht naar het commissariaat, waar zijn ouders werden gecontacteerd. Zaterdagnacht werden opnieuw twee minderjarigen, 16 en 17 jaar oud uit Zaventem, opgepakt nadat ze in een café op de Oude Markt met een vals briefje van 50 euro wilden betalen. Ook hun ouders werden gecontacteerd. Er werd telkens een proces-verbaal opgesteld en een onderzoek opgestart.