Minderjarige aangereden door trein in station van Leuven: zwaargewond afgevoerd Joris Smets

21 februari 2020

11u16 0 Leuven In het station van Leuven is vrijdag rond 09.35 uur een persoon aangereden door een trein. Dat melden de NMBS en Infrabel.

Het zou om een minderjarige gaan die zwaargewond is overgebracht naar het ziekenhuis. Door het incident waren een tijdlang vier sporen versperd in het station maar sinds 10.24 uur is de toestand genormaliseerd.

Het incident deed zich voor toen de trein die van Antwerpen-Centraal op weg was naar Hasselt het station van Leuven binnenreed op spoor 7. Bij het binnenrijden van het station werd een persoon aangereden. Die werd door de hulpdiensten bevrijd en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De treinpassagiers konden de trein verlaten onder begeleiding van Securail en het NMBS-personeel. Omwille van de aanrijding werden sporen 6 tot en met 9 in Leuven voor alle verkeer afgesloten.

“De hinder ter plaatse is wel beperkt gebleven”, klinkt het bij Infrabel. “Het treinverkeer werd omgespoord naar de negen andere sporen in het station. Om 10.24 uur werden de sporen 6 tot en met 9 ook vrijgegeven.”