Minder vrachtwagens op Aarschotsesteenweg? Schepen Carl Devlies (CD&V) droomt van tunnel onder de sporen Bart Mertens

31 december 2019

17u00 0 Leuven De stad Leuven droomt van een tunnel voor vrachtwagens in project Leuven Noord. Of het technisch haalbaar is om een tunnel aan te leggen onder de sporen wordt de komende maanden onderzocht. “Zo’n tunnel zou een zegen zijn voor het geplande wetenschapspark aan de Eénmeilaan. Ook de Aarschotsesteenweg zou er wel bij varen want dan zal er minder vrachtverkeer via die weg passeren”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V).

Het langverwachte wetenschapspark Leuven Noord wordt steeds concreter. De stad Leuven, de KU Leuven en de NMBS ondertekenden recentelijk nog een ontwerp van samenwerking zodat er begin 2020 een oproep voor de uitwerking van een masterplan gelanceerd kan worden. “Door Leuven Noord te ontwikkelen, kunnen we extra werkgelegenheid voor iedereen creëren”, liet burgemeester Ridouani (sp.a) optekenen. “Een goede Leuvense economie is belangrijk voor iedereen om werkgelegenheid te garanderen. Met instellingen als UZ Leuven, KU Leuven, imec, de vele start-ups en ondernemingen is Leuven een aantrekkelijke stad voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap. De stad, KU Leuven en NMBS willen die positie van Leuven nog meer versterken op Leuven Noord.”

22 hectare

Meer concreet gaat het om een site van 22 hectare groot die gelegen is tussen de spoorweg, de Kesseldallaan en de Eenmeilaan. Een interessante locatie want de E314 is vlakbij maar ook de mogelijkheden voor het openbaar vervoer en de fietssnelwegen zijn belangrijk in het project. Naast de wetenschaps- en ondernemersruimte kan er overigens ook plaats voorzien worden voor aanvullende en stedelijke functies zoals buurtvoorzieningen, stadsdistributie, groene publieke ruimte en fiets- en voetgangersverbindingen.

Onder meer AB InBev heeft wel oren naar het idee om zo’n tunnel aan te leggen Schepen Carl Devlies (CD&V)

Opmerkelijk nieuw gegeven: de stad Leuven besliste zopas om te laten onderzoeken of het mogelijk is om een tunnel aan te leggen. De vraag van één miljoen: is het technisch haalbaar om een tunnel te realiseren onder de spoorweg? “Er komt een studie en die zullen we toevoegen aan het masterplan”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V). “Bedoeling is om te onderzoeken of een tunnel specifiek voor vrachtvervoer tot de mogelijkheden behoort. Onder meer AB InBev heeft wel oren naar het idee om zo’n tunnel aan te leggen. Nu moeten de vrachtwagens van de bierbrouwerij nog gebruik maken van de Aarschotsesteenweg als ze van de E314 komen of omgekeerd. Met een tunnel voor vrachtwagens aan Leuven Noord zou de Aarschotsesteenweg grotendeels worden verlost van vrachtvervoer.”

Prijskaartje?

Het zou de bedoeling zijn om de tunnel te laten aansluiten aan het station van Leuven en in die zin komen ook de fietsers in beeld. Vraag is of vrachtvervoer en fietsverkeer wel samen in één tunnel kunnen rijden want de veiligheid van de zwakke weggebruikers moet uiteraard wel worden gegarandeerd. “Ik denk wel dat het mogelijk is om zowel fietsers als vrachtwagens gebruik te laten maken van één tunnel. Het spreekt voor zich dat we dan wel een goede scheiding moeten voorzien”, besluit schepen Carl Devlies (CD&V). In mei zou duidelijk moeten zijn of de tunnel haalbaar en betaalbaar is en zal ook blijken of een bijkomend spoor voor goederentransport tot de mogelijkheden behoort in de toekomst.