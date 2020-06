Mimi Bogale (28) lanceert videoboodschap met Marc Van Ranst om Afrikaanse bevolking te adviseren over het coronavirus: “Al bijna 55.000 keer bekeken in Ethiopië” Esther De Leebeeck

09 juni 2020

19u41 0 Leuven De 28-jarige Mimi Bogale uit Leuven heeft samen met twee vrienden een open brief geschreven naar Marc Van Ranst, waarin ze haar bezorgdheid uit over de coronacrisis in Afrika. Van Ranst stemde toe om samen een Engelstalige video te verspreiden waarin hij de Afrikaanse bevolking adviseert over het coronavirus. “Zijn expertise bleef dus niet beperkt tot België. De video werd intussen al bijna 55.000 keer bekeken in Ethiopië”, klinkt het.

Mimi Bogale (28) uit Leuven heeft samen met twee vrienden een open brief geschreven aan viroloog Marc Van Ranst, waarin ze hun bezorgdheid uitten over de coronacrisis in Afrika. De Leuvense is zelf van Ethiopische origine en werkt als clinical trial assistant op het UZ Leuven. “Met de sociale en economische situatie in Afrika en de enorm zwakke gezondheidszorg kan het effect van corona daar catastrofaal zijn”, stelt ze. “Vooral op het vlak van beschermingsmateriaal. Ook maatregelen rond social distancing gaan moeilijk in landen die overbevolkt zijn. Maar toch is het zo belangrijk.” Er zijn cijfers over het coronavirus in de Afrikaanse landen, maar die zijn nog onvolkomen. Om je een idee te geven: in Zuid-Afrika zijn er momenteel meer dan 50.000 bevestigde besmettingen en 1.080 doden. De cijfers stijgen er nog dagelijks. “Professor Van Ranst reageerde ontzettende begripvol en stemde toe om een video op te nemen.”

Gemeenschappelijke vijand

In die video adviseert Van Ranst enerzijds de Afrikaanse bevolking over de nodige veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus en wat men hoort te doen om de verspreiding te beperken. “Maar anderzijds geeft hij ook aanbevelingen aan zorgverleners en politieke leiders en spreekt hij hen moed in", vertelt Mimi. De boodschap van de Leuvense viroloog aan de Afrikaanse bevolking is duidelijk. “Jullie zijn mede verantwoordelijk en bepalen hoe erg deze epidemie zal zijn. Als iedereen zich houdt aan de maatregelen rond social distancing, maakt dat het werk van de zorgverleners makkelijker. Als je ze niet volgt, dan zal je chaos creëren in de ziekenhuizen. Aan de politici: mensen rekenen op jullie. Voorzie genoeg materiaal en financiering en wees eerlijk tegen de bevolking. We moeten samenwerken tegen een gemeenschappelijke vijand.” Volgens Mimi werd Van Ranst’s boodschap met respect onthaald. “Ik wilde echt dat de mensen in Afrika het van een expert hoorden.”

De video werd in het Engels afgenomen om de hele Afrikaanse bevolking aan te spreken. “In een van de Facebook-groepen van Ethiopië werd de video al meer dan 55.000 keer bekeken en massaal gedeeld, zelfs door politieke leiders”, aldus de initiatiefneemster. Het interview werd gepost op Yeneta Bet productie, een kanaal voor educatieve filmpjes. “De expertise van professor Van Ranst bleef dus niet beperkt tot België en daar zijn we hem ontzettend dankbaar voor. Zowel hij als wij hadden iets van: alle beetjes helpen.”