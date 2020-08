Milow trakteert Leuvenaars op intiem concert JSL

16 augustus 2020

19u45 0 Leuven De anderhalvemetersessies in Leuven zijn volop bezig en zondag stond een van de grootste namen op het programma: Milow. Hij gaf een intiem concert voor tweehonderd Leuvenaars op de speelplaats van het Heilige-Drievuldigheidscollege.



De Leuvenaars ondanks corona een sfeervolle en leuke zomer bezorgen: dat is de opzet van de anderhalvemetersessies van de stad Leuven. Dat lukt heel goed met de verschillende activiteiten die donderdagavond van start zijn gegaan. Zondag stond Milow niet een, maar twee keer op het podium in Leuven. Tegen 16 uur startte hij op de speelplaats van het Heilige-Drievuldigheidscollege en om 20 uur stond hij op de planken in het Depot. Onze redactie ging een kijkje nemen tijdens zijn eerste concert en kwam met deze beelden terug.