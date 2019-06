Middenconsole, stuur en radio uit BMW gestolen ADPW

20 juni 2019

13u20 0

Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een BMW op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo. Zij hebben er de middenconsole, het stuur en de radio van de auto uitgehaald. De wagen stond geparkeerd op de oprit van de woning. Aan de buitenkant van het voertuig kon geen braakschade worden vastgesteld.