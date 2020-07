Meyboomplanting wordt alweer bijgestuurd door corona: “Maar boom zal voor 17 uur op Grote Markt staan” Bart Mertens

29 juli 2020

13u13 0 Leuven De Mannen van 1979 zijn de komende tien jaar verantwoordelijk voor de traditionele Meyboomplanting in Leuven. Voor voorzitter Jim Vandereet kan er geen sprake zijn van een afgelasting want de Meyboom moet en zal op 9 augustus op de Grote Markt worden geplant en wel voor 17 uur. Door de bijkomende coronamaatregelen moet er –helaas en alweer- worden bijgestuurd.

Op zondag 9 augustus wordt voor de 47ste keer de Meyboom geplant voor het Leuvense stadhuis op de Grote Markt. Dat is en was al een zekerheid maar onder welke voorwaarden dat zou kunnen, was minder duidelijk. De vriendenkring Mannen van 1979 –die dit jaar de verantwoordelijkheid hebben over de Meyboom- had een hele kluif aan de organisatie en maakte vorig weekend bekend dat de ceremonie op 9 augustus om 15 uur van start zou gaan voor 200 op voorhand ingeschreven toeschouwers. Vervolgens zouden volksdansgroepen ‘t Havermeuleke en Reuzegom de Meyboom indansen om uiteindelijk om 17 uur de Grote Markt te ontruimen.

Nationale Veiligheidsraad

Blijft de vraag: wat er blijft er na de Nationale Veiligheidsraad van maandag nog over van deze al ingeperkte Meyboomplanting? “We zijn in overleg met het stadsbestuur maar het staat nu al vast dat we opnieuw moeten bijsturen”, zegt Erwin Verbeken, ondervoorzitter van de Mannen van 1979. “Zo zullen we pas van start gaan om 16 uur en wordt het optreden van de Joorzangers geschrapt. Ook de dansgroepen zullen wellicht niet optreden. We houden voorlopig wel nog vast aan de 200 op voorhand ingeschreven toeschouwers maar hoe dat praktisch moet verlopen, wordt momenteel nog bekeken. Het belangrijkste is dat de Meyboom voor 17 uur geplant zal zijn op de Grote Markt.”

Het is zoals burgemeester Ridouani en lid van de Mannen van 1979 al zei: de Meyboom is heilig in Leuven Jim Vandereet, voorzitter van de Mannen van 1979

Dat laatste gegeven is inderdaad van wereldbelang in Leuven want de Meyboomplanting is een ernstige zaak. Het waren de mannen van 1929 die er in 1974 met een list in slaagden de Brusselse Meyboom te ontvoeren naar Leuven. “Vermomd als journalisten kwamen ze erachter welke boom de Brusselaars hadden aangeduid voor de planting”, klinkt het bij de Mannen van het Jaar. “In het holst van de nacht trokken ze erop uit om de boom om te hakken en mee te nemen. Op de stronk lieten ze het volgende opschrift na: ‘Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan’. Op 9 augustus 1974 stond hij vóór 17 uur op de Grote Markt in Leuven. De Brusselaars tilden echter niet zwaar aan het voorval en gingen gewoon verder met hun Meyboomplanting.”

Dat neemt niet weg dat de enige echte Meyboom in Leuven staat en het is de komende tien jaar nu aan de Mannen van 1979 om die traditie in ere te houden. “Vorig jaar vierden de mannen van 1969 hun 50ste verjaardag wat in het Leuvense jaartallenleven betekent dat zij Abraham hebben gezien en dus afzwaaien als actief jaar. Nu is het aan de Mannen van 1979 om gedurende tien jaar de Meyboomplanting te organiseren. We hadden onze eerste Meyboomplanting wel anders voorgesteld maar helaas kan de feestelijke omkadering niet doorgaan wegens het coronavirus. Maar het staat als een paal boven water dat de Meyboomplanting moet en zal doorgaan. Het is zoals onze burgemeester en lid van de Mannen van 1979 al zei: de Meyboom is heilig in Leuven”, besluit Jim Vandereet, voorzitter van vriendenkring ‘Mannen van 1979’.

Meer info: www.leuvensemeyboom.be