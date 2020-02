Mexicaans restaurant New Mexico verhuist én verkoopt deel van interieur voor het goede doel EDLL

04 februari 2020

15u56 0 Leuven Het Mexicaans restaurant New Mexico verhuist naar het voormalig pand van Koutoubiya in de Muntstraat. Omwille van de verhuis verkopen ze een deel van hun huidig interieur. De totale opbrengst daarvan gaat het Mexicaans restaurant verdubbelen en schenken aan een goed doel uit Leuven.

Eerder werd al aangekondigd dat de bruine kroeg De Libertad in de Muntstraat de deuren sluit voor verbouwingswerken. De gebouwen op de hoek van de Muntstraat en de ’s Meiersstraat worden namelijk volledig gestript en duurzaam heringericht voor een vernieuwd café en een nieuw hotel. Ook het pand in de Muntstraat, waar momenteel het Mexicaans restaurant New Mexico gelegen is, krijgt een totale make-over. New Mexico verhuist overigens naar het voormalig pand van het Marokkaans restaurant Koutoubiya, twee panden verder in de Muntstraat.

Kleurrijk

New Mexico is gekend voor haar opvallend kleurrijk interieur. Denk maar een de blauwe stoelen, de zonnetjes, de lampen, blauwe karaffen en beeldjes. Een deel van het huidig interieur nemen ze niet meer naar hun nieuwe locatie. Daarom organiseert New Mexico op 16 februari tussen 14 uur en 17 uur een verkoop voor het goede doel. Elk item wordt aan een spotprijs van twee euro verkocht. De totale opbrengst gaat het Mexicaans restaurant verdubbelen en schenken aan een Leuvens goed doel.