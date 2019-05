Met de tractor naar het schepencollege: Johan Geleyns volgt Els Van Hoof (CD&V) op Bart Mertens

15u30 1 Leuven De verkiezingen van 26 mei hebben ook gevolgen voor het Leuvense schepencollege. Zoals afgesproken zal Johan Geleyns (CD&V) zijn partijgenote Els Van Hoof opvolgen als schepen van Handel, Werk en Sport. “Ik hou me aan de gemaakte afspraak. Als ik herverkozen zou worden in het federaal parlement dan zou ik de fakkel doorgeven aan Johan. De wissel gebeurt ten laatste in oktober”, zegt Els Van Hoof.

Er is een personeelswissel op til in het schepencollege van Leuven. Dat is het gevolg van de verkiezingen van afgelopen zondag. Els Van Hoof (CD&V) werd herverkozen in het federaal parlement. Van Hoof kreeg 13.251 voorkeurstemmen in de kieskring Vlaams-Brabant en mag dus ondanks het verlies van 6 zetels (van 18 naar 12, red.) haar parlementair werk voortzetten. Van Hoof kreeg overigens een goed rapport voor haar parlementaire initiatieven. Zo was ze bijvoorbeeld erg in de weer met de problematiek van gokken en sprak ze zich ook uit tegen vrouwenbesnijdenis. Els Van Hoof is blij dat ze opnieuw mag zetelen in het parlement, maar zal haar job als schepen in Leuven toch erg missen. “Ik ben graag schepen in Leuven, het is de stad van mijn hart”, vertelt Van Hoof. “Maar ik hou me aan de gemaakte afspraak. Bij CD&V Leuven wordt er niet gecumuleerd en bijgevolg ga ik zetelen in het federaal parlement. De voorbije zes maanden kreeg ik een uitzondering op het cumulverbod in afwachting van de verkiezingen van 26 mei. Die zijn nu achter de rug en bijgevolg zal Johan Geleyns me opvolgen als schepen. Ik werk nu nog enkele maanden door om al mijn bevoegdheden in opperbeste staat door te kunnen geven aan Johan. Ik ben blij dat ik het pad heb kunnen effenen voor Johan, zeker voor wat betreft handel en horeca.”

Voor Johan Geleyns –die zich al verdienstelijk maakte als fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad- is het schepenambt toch een beetje een droom die uitkomt. Het is het verhaal van de gedreven aardappelboer uit Wilsele die het schopt tot schepen in de hoofdstad van Vlaams-Brabant. “Ja, ik kijk er erg naar uit”, vertelt Johan die vandaag druk in de weer is op zijn veld. “Niet iedereen krijgt de kans om schepen te worden in een stad zoals Leuven. Ik wist uiteraard dat de kans bestond, maar ik bleef toch voorzichtig. Ben ik er klaar voor? Wel, momenteel is er nog heel veel werk op mijn veld en daar ben ik meteen aan begonnen. Er zal wel één en ander geregeld moeten worden om het aardappelbedrijf draaiende te houden, want schepen zijn in Leuven is een fulltime job. Ik voel me wel klaar om schepen te worden en ik weet dat Els haar bevoegdheden ter harte heeft genomen. Voor mij persoonlijk zal het een heel ander leven worden maar ik zie het absoluut zitten.”

Oktober

Wanneer precies Johan Geleyns de fakkel overneemt van Els Van Hoof is nog niet bekend. “Ik moet nog een aantal dossiers tot een goed einde brengen, maar de wissel gebeurt zeker voor oktober”, zegt Els Van Hoof. “Dat geeft Johan de tijd om alles te regelen in zijn bedrijf en om zich op een goede manier in te werken in zijn nieuwe politieke uitdaging. Ik wens hem succes en blijf uiteraard altijd beschikbaar voor goede raad.”