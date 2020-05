Merci Leuven wil Leuvense coronahelden bedanken: “We trakteren op lekkere taarten” Bart Mertens

08 mei 2020

14u30 0 Leuven Drie Leuvense organisaties slaan de handen in elkaar om de coronahelden te bedanken. Patisserie ZUUT, Studio Foto Lama en Studio Gustaaf vragen alle Leuvenaars om mee te doen onder het motto ‘Merci Leuven’. “Als de dreiging het grootst is en de uitkomst somber lijkt en de oplossing veraf dan rekent Leuven op zijn Leuvense helden”, zegt Pieter Devolder.

“In de week van 11 mei schenken we om te beginnen al honderd taarten aan onze helden”, zegt initiatiefnemer Pieter Devolder van Patisserie ZUUT. “We trekken erop uit om de stadsdiensten die Leuven groen en proper hielden te trakteren op een lekkere taart. We houden ook halt in een woonzorgcentrum om de zorgverleners een hart onder de riem te steken. En we gaan uiteraard langs in het UZ Gasthuisberg en het Heilig Hartziekenhuis om er zeker van te zijn dat ook de helden van de zorg een stukje taart bij de koffie hebben. Als laatste passeren we bij onze burgemeester want ook hij heeft zijn heldencape vanonder het stof gehaald voor deze crisis. We maken onze nominaties keer per keer bekend via onze social media.”

We passeren bij onze burgemeester want ook hij heeft zijn heldencape vanonder het stof gehaald voor deze coronacrisis Pieter Devolder van Patisserie ZUUT

Uiteraard zullen de mensen achter ‘Merci Leuven’ lang niet iedereen kunnen bereiken die het verdient want de helden zijn overal in deze coronacrisis. Daarom vragen de initiatiefnemers elke Leuvenaar om vanaf woensdag 13 mei zijn of haar eigen held te nomineren om op die manier nog eens 100 Leuvenaars te bedanken. Sander Vandepoel: “Elke Leuvenaar die dat wil, kan een held voordragen en zijn nominatie opsturen naar mijnheld@mercileuven.be. We vragen een korte video toe te voegen en te vertellen waarom een bepaalde held een taart verdient. Nominaties mogen binnenstromen tot en met donderdag 21 mei om 21.21 uur. De honderd warmste nominaties worden tijdens het weekend van 23 mei verrast met een ZUUTe taart, netjes aan de deur geleverd.”