Merci Leuven verlengt taartenactie: “Vrezen dat we anders veel unieke verhalen zouden mislopen” Bart Mertens

25 mei 2020

12u20 0 Leuven De taartenbus van Merci Leuven trok al enkele keren door Leuven om de helden van de coronacrisis in de bloemetjes te zetten. Nog niet genoeg, zo blijkt want initiatiefnemer Merci Leuven besliste zopas om de actie te verlengen. “We willen zoveel mogelijk Leuvenaars de kans geven hun onderbelichte held op een voetstuk te plaatsen”, zegt Steven Vercammen.

Het team achter Merci Leuven -patisserie ZUUT, Studio Foto Lama en Studio Gustaaf- kan terugblikken op drie meer dan geslaagde taartenacties maar de spreekwoordelijke honger is nog niet gestild. Nadat Merci Leuven eerder al UZ Gasthuisberg, een aantal woonzorgcentra en burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) trakteerden op taart, verlegde de focus zich een beetje naar de onbekende Leuvenaars die een positieve bijdrage leverden tijdens deze coronacrisis. En dat blijken er meer te zijn dan aanvankelijk gedacht, zelfs in die mate dat Merci Leuven besloten heeft om de taartenactie te verlengen.

Beiaardier

“We weten dat we onmogelijk alle helden kunnen bereiken maar we willen vooral een positieve boodschap brengen. In de twee eerste rondes ging het inderdaad vooral om het bedanken van een aantal instanties”, zegt Pieter Devolder van ZUUT. “In deze fase van de actie gaat het om de persoonlijke of individuele helden. Nu dinsdag trekken we bijvoorbeeld naar de Abdij van het Park om er beiaardier Luc te bedanken. Geweldige nominatie, toch? Het is fantastisch dat zoveel Leuvenaars hun eigen held voordragen voor een nominatie.”

Het is prachtig om te lezen dat zoveel Leuvenaars zichzelf overstegen hebben tijdens deze crisis. Het toont onze veerkracht en daar krijg ik het warm van Steven Vercammen van Merci Leuven

Mede-initaitiefnemer Steven Vercammen is blij dat de actie wordt verlengd want in deze bevreemdende coronatijd wemelt het van de positieve verhalen in Leuven. “We hebben inderdaad besloten om onze actie langer te laten lopen. We vrezen dat we veel unieke verhalen zouden mislopen mochten we dat niet doen”, klinkt het. “We willen zoveel mogelijk Leuvenaars de kans geven om hun onderbelichte held op een voetstuk te plaatsen. We krijgen heel veel nominaties binnen die inspirerend zijn. Het is prachtig om te lezen dat zoveel Leuvenaars zichzelf overstegen hebben tijdens deze crisis. Het toont onze veerkracht en daar krijg ik het warm van.’

Benieuwd naar de nominaties? De Leuvense helden kan je hier ontdekken. Je eigen persoonlijke held nomineren kan nog steeds via een bericht naar mijnheld@mercileuven.be. De volgende taartenronde van Merci Leuven staat gepland op zaterdag 30 mei.