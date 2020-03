Meisjes vissen granaat uit Tweede Wereldoorlog op in Leuven-Dijle: proces-verbaal wegens schending coronamaatregelen Joris Smets

12u28 0 Leuven Twee meisjes uit Herent hebben gisteren een granaat uit de Tweede Wereldoorlog uit het kanaal Leuven-Dijle gevist. De politie en de ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse om de granaat onschadelijk te maken. De meisjes kregen echter een proces-verbaal: hengelen is verboden in tijden van corona.

Bijna iedereen zit thuis van school en de verveling begint toe te slaan. Bij twee meisjes uit Herent was dit ook het geval en zij besloten te gaan hengelen in het kanaal Leuven-Dijle. Daar visten ze tot hun grote verwondering een granaat uit de Tweede Wereldoorlog op. De politie werd verwittigd en nadien kwam de ontmijningsdienst DOVO ter plaatste. De granaat werd onder water tot ontploffing gebracht. De twee jonge meisjes kregen echter een Proces-Verbaal. Gisteren zijn er verstrengde maatregelen uitgevaardigd ter preventie van het coronavirus en hengelen is nu ook verboden.