Meeting voor Mon: eerbetoon aan meest succesvolle trainer van DCLA Bart Mertens

18 september 2019

09u00 0 Leuven Daring Club Leuven Atletiek organiseerde zaterdag naar jaarlijkse traditie de Meeting voor Mon. De wedstrijd is een eerbetoon aan Mon Vanden Eynde die als trainer een indrukwekkend palmares opbouwde bij de Leuvense atletiekclub. “We moeten de herinnering aan Mon levendig houden”, aldus schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V).

Mon Vanden Eynde…die naam klinkt misschien niet als een klok bij de jongere lezers maar de oudere lezers zullen zich de legendarische trainer van Daring Club Leuven Atletiek (DCLA) zeker nog herinneren. Mon Vanden Eynde was dan ook een bijzondere persoonlijkheid die in Leuven –en ver daarbuiten- kon rekenen op veel respect, zeker bij de liefhebbers van atletiek. Bij DCLA groeide hij uit tot de meest succesvolle trainer ooit in de clubgeschiedenis, een titel die tot heden aan zijn naam wordt verbonden.

“Mon Vanden Eynde was misschien wel de meest succesvolle trainer ooit in de hele atletiek”, vertelt schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V). “Met de Meeting voor Mon wil Daring Club Leuven Atletiek de herinneringen aan deze grootheid levendig houden op de manier die hij zelf het liefst had gewild: met een feest van de atletiek. Deze atletiekmeeting is meteen ook een uitzonderlijke kans voor de atleten om zich te meten met de concurrentie en zichzelf fysiek en mentaal aan te scherpen. Dat past perfect bij sportstad Leuven. Het deelnemersveld was dit jaar overigens sterk bezet met toppers uit eigen land maar ook deelnemers uit landen zoals Frankrijk, Jamaica en Canada.”