Meerkost van 1,9 miljoen euro voor grond podiumkunstenzaal Bart Mertens

17 december 2019

17u47 11 Leuven De stad Leuven wordt geconfronteerd met een meerkost van 1,9 miljoen euro voor de grond voor de toekomstige podiumkunstensite. Logisch volgens schepen van Financiën Carl Devlies want de stad koopt 9.000 in plaats van 7.400 vierkante meter aan voor het project in de Brusselsestraat.

De podiumkunstensite in de Brusselsestraat was al herhaaldelijk voorwerp van discussie in het recente verleden. Aanvankelijk was er een stevige discussie over de locatie maar daarover bestaat nu geen twijfel meer. De podiumkunstenzaal wordt in de Brusselsestraat gebouwd en niet in de stationsomgeving zoals oppositiepartij N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen voorstelde in haar programma. Tegenwoordig gaat de discussie eerder over de oplopende prijs. De stad Leuven wordt nu geconfronteerd met een hogere prijs voor de aankoop van de grond. Volgens schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) is dat de logica zelve want er wordt meer grond aangekocht dan oorspronkelijk was voorzien. “We gaan van 7.400 naar 9.000 vierkante meter”, klinkt het. “Uiteraard hangt aan dat verhaal een meerkost vast en wel van 1,9 miljoen euro. De totaalprijs voor de grondaankoop komt nu op 6,5 miljoen euro. Dat is een verantwoorde aankoop want de podiumkunstensite zal nieuw leven blazen in de benedenstad.”

Protest

Een groep buurtbewoners is het daar niet mee eens en tekende recentelijk nog protest aan tegen de zaal die plaats zou bieden aan meer dan duizend bezoekers. “Waar gaan die allemaal parkeren?”, klonk het onder meer. Het Leuvense stadsbestuur blijft erbij dat de podiumkunstensite een meerwaarde is voor de buurt en is niet van plan om de plannen grondig bij te sturen. “Er zijn meerdere overlegmomenten geweest in een constructieve sfeer. Dit project is een verbetering voor de wijk maar je hebt altijd bekommernissen bij een dergelijk groot project”, besluit schepen Devlies.