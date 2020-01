Meerderheid van 184 paardenkastanjes is gezond in K. Mercierlaan en Willem de Croylaan Bart Mertens

21 januari 2020

18u00 0 Leuven De bomen in Kardinaal Mercierlaan en Willem de Croylaan blijven maximaal behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de gezondheid van de 184 paardenkastanjes. “De meerderheid van de bomen is gezond. Enkel de bomen met een lagere overlevingskans worden geveld”, zegt schepen van Groen Lalynn Wadera (sp.a).

De studie naar de gezondheid van de bomen in de Kardinaal Mercierlaan en de Willem de Croylaan in Heverlee is afgerond. Het bomenbestand langs beide lanen bestaat uit 184 paardenkastanjes en alle bomen ondergingen een vitaliteitsonderzoek. Tijdens de studie voerde men een visuele controle uit waarbij elke boom op 27 aspecten werd beoordeeld. Nadien volgde een bodem- en wortelonderzoek en ook de levensverwachting van alle bomen werd bepaald. “De meerderheid van de bomen is gezond. De expert geeft aan dat een aantal bomen een lagere overlevingskans hebben en op termijn een risico kunnen vormen. Die zullen we vellen en vervangen. Beide straten zullen dus het karakter van een groene dreef behouden”, zegt schepen van Groen Lalynn Wadera (sp.a).

Breder fiets- en voetpad

Met de resultaten van de studie gaat de stad aan de slag om een nieuw voorontwerp op te maken voor de heraanleg van de Kardinaal Mercierlaan en de Willem de Croylaan. Vanaf stadion Den Dreef tot net voorbij de spoorwegovergang aan de Herendreef zal de stad een breder fiets- en voetpad aanleggen en de rijweg vernieuwen. Tegelijkertijd zal er werk gemaakt worden van een gescheiden rioleringsstelsel. “Dankzij het onderzoek weten we ook op welke afstand van de bomen bepaalde ondergrondse constructies zoals rioleringen moeten aangelegd worden. Op die manier vermijden we schade aan de bomen. Er wordt ook een infomoment voor de buurt georganiseerd”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). Oppositiepartij N-VA is tevreden met de resultaten van het onderzoek. Gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) is blij dat het merendeel van de bomen behouden wordt in de Kardinaal Mercierlaan en de Willem de Croylaan. “Onze lintjesactie en petitie werpen vruchten af”, klinkt het in een eerste reactie.