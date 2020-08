Meer geld voor succesvol project Leeshelden Bart Mertens

29 augustus 2020

De Vlaamse overheid is overtuigd van project Leeshelden en investeert een kwart miljoen euro om het uit te breiden. Bedoeling van het project is om kinderen uit de lagere school met leerachterstand te helpen. In totaal krijgen 20 gemeenten financiële steun om Leeshelden uit te rollen.

Vorig schooljaar hielpen vrijwilligers van de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw met de steun van de provincie kinderen uit de lagere school om hun leerachterstand in te halen. De provincie Vlaams-Brabant wil dit succesvolle initiatief nu uitbreiden naar twintig andere gemeenten in Vlaams-Brabant en doet een duit in het zakje met bijna een kwart miljoen euro projectsubsidie. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stelt dat goed en graag lezen cruciaal is voor kinderen. “De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het lezen. Goed en graag lezen helpt kinderen met alles. Ze hebben goede leesvaardigheden ook nodig om bijvoorbeeld vraagstukken op te lossen of om kaarten te lezen”, klinkt het. Ook gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) wil blijven inzetten op taalstimulering. “Het project Leeshelden past binnen onze ambities rond taalstimulering voor Nederlands. Onderzoek wijst uit dat kinderen daar later hun voordeel mee doen op de arbeidsmarkt. Het partnerschap breidt het bestaande project in het eerste schooljaar uit naar 10 gemeenten in de regio Pajottenland & Zennevallei en in het tweede schooljaar naar 10 andere gemeenten in Vlaams-Brabant. Voor de leesgroepjes ontwikkelen we een kwalitatief en motiverend leesprogramma. Aansluitend gaan we lessenpakketten voor de betrokken scholen uitwerken.”