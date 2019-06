Meer dan 60 internationale straatartiesten kleuren De Langste Dag Bart Mertens

19 juni 2019

16u30 0 Leuven Op zaterdag 22 juni staat in Leuven de 34ste editie van De Langste Dag op het programma. Door de jaren heen is dit event uitgegroeid tot de grootste geanimeerde stadsbraderie van België. Van straattheater tot de braderie in de winkelstraten…Leuven doet haar naam shoppingstad alle eer aan.

Leuven leeft en doet haar naam van shoppingstad alle eer aan, want tijdens ‘De Langste Dag’ zijn er tal van gezellige shopmogelijkheden in het verkeersvrije centrum van de stad. Op de braderie kan je alvast echte koopjes doen nog voor het begin van de officiële solden. Verder ook een antiek- en brocantemarkt op het Martelarenplein en een streekproductenmarkt in de Brusselsestraat. Naar goede gewoonte maakte organisator Liefst Leuven ook werk van degelijke animatie. “Het internationaal straattheater trekt tussen 13 uur en 18 uur door de straten en verrast jong en oud. Vis Vladimir, Nellie de Hippo, DonQzot, de Samba Queens en het Fietsorkest zijn slechts enkele namen uit een rij van meer dan 60 straatartiesten”, klinkt het. Ook opmerkelijk: de traditionele autoshow wordt vervangen door de mobiliteitsmarkt met de focus op ecomobility. Op het Margarethaplein en het Rector De Somerplein kan je tal van hydbride en elektrische auto’s, steps, fietsen, twikes en aanverwanten bewonderen.

Meer info: www.shoppeninleuven.be en www.zonaarleuven.be.