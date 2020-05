Meer dan 500 leerlingen weer op de schoolbanken in Sint-Pieterscollege vanaf 2 juni: “Al blijft met deze maatregelen les geven aan leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar een mooie droom”

Leuven

Vanaf 2 juni kunnen de leerlingen van het 2de en 4de jaar in het secundair onderwijs de lessen op school hervatten. Hoe de scholen die verdeling invullen, mogen ze zelf kiezen. De heropstart van het Sint-Pieterscollege in Leuven voor de laatstejaars van het middelbaar had al heel wat voeten in de aarde. Hoe is die eerste week verlopen? Is er al veel strafstudie, waar menig leerling van het middelbaar al eens een namiddag vol spijt naar de klok zit te kijken, uitgedeeld? En is de school klaar om op 2 juni zoveel meer leerlingen te ontvangen rekening houdend met de strenge coronamaatregelen? “Het heeft mij een aantal slapeloze nachten gekost, maar door een proactieve houding kunnen we op 2 juni meer dan 500 leerlingen ontvangen”, zegt directeur Jo Beelen.