Meer dan 5.000 leerlingen zoeken hun toekomst op Doe-beurs Bart Mertens

18 februari 2020

Nog tot en met 20 februari organiseert de provincie Vlaams-Brabant al voor de elfde keer een doe-beurs in de Brabanthal in Leuven. Zo’n 5.250 leerlingen van 10 tot 14 jaar uit 115 scholen kunnen kiezen uit meer dan 85 workshops om beroepen te ontdekken en zo hun toekomst voor te bereiden. “Kunnen proeven van een job is voor jongeren belangrijk voor het maken van een juiste studiekeuze”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Onderwijs. “Een goede keuze steunt op goede en betrouwbare informatie. Tijdens de doe-beurs kunnen jongeren zelf ontdekken en ervaren. Kinderen worden hierdoor ook geprikkeld om nieuwe mogelijkheden te exploreren om zo hun interesses en mogelijkheden te leren kennen.”