Meer dan 3.500 meerderjarigen kregen proces-verbaal voor negeren coronamaatregelen Kim Aerts

08 augustus 2020

13u56 0 Leuven Het Leuvense parket heeft al zeker 2.212 dossiers geopend voor inbreuken op de coronamaatregelen. Het gaat in totaal om 3.535 meerderjarige verdachten.

Midden juni was er sprake van 2.141 dossiers met 3.423 meerderjarigen. “We verwachten dat de verstrengde maatregelen en de controle daarop zich over enkele weken in de cijfers bij het parket zullen weerspiegelen”, klinkt het bij het parket.

Het cijfer van het aantal dossiers bij het parket geeft niet alle geregistreerde corona-overtredingen in het arrondissement weer. Tot 20 mei kreeg het parket wel alle pv’s van de corona-inbreuken en was dat wel het geval, maar daar is sindsdien verandering in gekomen met het intreden van de onmiddellijke minnelijke schikking (OMS). “De politie stelt op het terrein een overtreding op het Ministerieel Besluit vast en stelt een OMS voor. Deze kan meteen worden betaald via betaalterminal of overschrijving. Als de overtreder de OMS meteen betaalt, wordt het procecs-verbaal daarvan niet aan het parket overgemaakt. Enkel de betwistingen, wanneer de verdachte de OMS niet betaalt, worden aan het parket overgemaakt en door ons verder opgevolgd.” Inmiddels werden inbreuken op coronamaatregelen behandeld tijdens een eerste zitting in de politierechtbank in Leuven. Er werden celstraffen tot drie maanden uitgesproken.