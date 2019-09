Meer dan 20.000 bezoekers voor Open Monumentendag Bart Mertens

09 september 2019

14u00 0 Leuven Open Monumentendag bereikte in Leuven het voorbije weekend de kaap van 20.000 bezoekers. Topmonument van dienst was de ijskelder van Arenberg in Heverlee.

De Leuvense Open Monumentendag was dit jaar een echte voltreffer. Liefst 20.363 bezoekers genoten van de zestien opengestelde monumenten, fietstochten en wandelingen. “De topper was de ijskelder van Arenberg waar 2.000 bezoekers kwamen kijken of er na negen maanden nog ijs in de kelder aanwezig was”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V). “Ook de werf van de Sint-Jacobskerk was met 1.856 bezoekers een schot in de roos. Dit toont aan dat deze kerk -ook al is ze al meer dan 50 jaar gesloten- nog steeds tot de verbeelding spreekt. Ook in de Abdij van Park genoten heel wat bezoekers van de opengestelde monumenten. PARCUM, het domein zelf en uiteraard het nieuwe abdijbier vielen in de smaak. Het thema duurzaamheid en klimaat sloeg duidelijk goed aan. Deze Open Monumentendag wilde bezoekers tonen dat erfgoed en duurzaamheid wel degelijk hand in hand gaan en dat is uitzonderlijk goed gelukt. Met 5.000 bezoekers meer dan vorig jaar kunnen we van een topeditie spreken!”