Meer dan 2.000 zonnepanelen op het dak van Stella Artois: Leuvense brouwerij gaat voortaan bier brouwen op zonne-energie EDLL

02 maart 2020

15u53 4 Leuven Het dak van de Stella Artois-brouwerij in Leuven zal er binnenkort anders uitzien, want er worden maar liefst 2.117 zonnepanelen geplaatst. Voortaan zal het bier dus volledig gebrouwen worden op zonne-energie. De zonnepanelen leveren in totaal jaarlijks 576.000 kWh groene energie oftewel bijna 8 miljoen 25cl bierflesjes. Opvallend: ook de Leuvenaars kunnen hun steentje bijdragen en mee investeren in het duurzame project.

Eind vorig jaar installeerde bierbrouwer AB InBev 2.100 zonnepanelen op de site in Hoegaarden. Nu is het de beurt aan de site in Leuven. Daar komen maar liefst 2.117 zonnepanelen op het dak van de brouwerij. De opgewekte stroom zal voor 100% door de brouwerij zelf verbruikt worden. Dat wil zeggen dat bier voortaan gebrouwen zal worden op zonne-energie. De zonnepanelen zijn goed voor een oppervlakte van 3.800 vierkante meter en zullen jaarlijks voor 576.000 kWh groene energie zorgen. Dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 150 gezinnen of met de productie van bijna 8 miljoen 25cl bierflesjes per jaar.

100% hernieuwbare stroom tegen 2025

“Als duurzame brouwer hebben we een voorbeeldfunctie en streven we er voortdurend naar om onze impact op het milieu te verminderen. Onlangs kondigden we al aan dat we investeren in het grootste niet-gesubsidieerde zonnepanelenpark in Europa dat 100% van de elektriciteitsbehoefte van onze West-Europese en dus ook Belgische brouwerijen zal coveren”, zegt brouwerij-directeur Alexander Soenen. “Hiermee zetten we een volgende stap in onze duurzaamheidsdoelstelling om tegen 2025 naar 100% hernieuwbare stroom te gaan. Bovendien gaan we ook de inwoners van Leuven, onze Home of Beer, bij dit duurzame project betrekken”, aldus Alexander.

Investering voor Leuvenaars

Inwoners van Leuven die interesse hebben kunnen via het zonnedelenproject mee investeren in de zonnepanelen op het dak van AB InBev en zo hun steentje bijdragen tegen de klimaatverandering. Investeren kan voor een bedrag van 250 euro en loopt via het crowdfundingsplatform Mozzeno. Wie investeert, geniet van een gemiddeld bruto rendement van 3% gedurende vijf jaar. “Leuvenaars die zonne-energie een warm hart toedragen, maar zelf geen dak hebben voor zonnepanelen kunnen via dit project van zonnedelen toch rechtstreeks hun steentje bijdragen voor een groene toekomst. Dankzij de nieuwe zonne-installatie in Leuven wordt maar liefst 139 ton CO2 per jaar vermeden”, vertelt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus.

Ook de stad Leuven is enthousiast over het nieuwe project. “Om onze klimaatambities waar te maken moeten we in Leuven tegen 2030 tien keer zoveel elektriciteit opwekken met zonnepanelen als vandaag het geval is. Er is dus een grote inhaalbeweging nodig en er ligt nog heel wat onbenut potentieel. We zijn dan ook bijzonder blij dat AB InBev mee op de kar springt en haar daken vol zonnepanelen legt. Hopelijk volgen veel Leuvense bedrijven dit voorbeeld”, reageert Leuvens schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers (Groen). AB InBev wil met deze investering mee bouwen aan een klimaatneutraal Leuven.