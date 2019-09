Meer dan 150 verenigingen tonen interesse in Scheutsite, ook Fedasil kandidaat ADPW

19 september 2019

14u29 0 Leuven Een 150-tal verenigingen en socio-culturele organisaties gaan aan de Zavelstraat in Kessel-Lo op zoek naar een eigen stek. Ze maakten dinsdagavond kennis met het Missiehuis van Scheut dat de stad recent aankocht en tijdelijk ter beschikking stelt voor Leuvense verenigingen. Ook de buurt kon de site bezoeken. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich de komende weken inschrijven. Opmerkelijke aanwezige: Fedasil. Al lijkt de kans niet groot te zijn dat er op die plek asielzoekers zullen komen.

De stad wil op dit domein ruimte creëren voor het middenveld en het verenigingsleven. Het Missiehuis van Scheut staat sinds deze zomer leeg, het gebouw van de Zusters van de Jacht wordt ook eigendom van de stad. Momenteel wonen er nog enkele zusters. De stad zet een traject op waarin zij hun idee concreet kunnen krijgen, het afstemmen met anderen, om samen te komen tot een goede verdeling van de ruimtes. Vanaf 2020 nemen ze dan hun intrek.

Herbestemming erfgoed

“De weloverwogen investering in het domein van Scheut past helemaal in de visie waar we met onze stad naartoe willen: herbestemming van ons waardevol erfgoed is immers een belangrijke pijler in ons ruimtelijk beleid. Oude gebouwen converteren we naar hedendaagse noden, maar tegelijk bewaren we hun ziel en karakter”, zegt schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed Carl Devlies (CD&V).

“De Scheutsite biedt een enorme waaier aan mogelijkheden. We schakelen nu heel snel, want deze verenigingen moeten alle kansen krijgen. Al deze mensen zijn heel erg belangrijk, zij vormen het DNA van onze stad, dankzij hen is Leuven een bruisende plek waar talent alle kansen krijgen. Onze technici zorgen ervoor dat het gebouw alvast in orde en brandveilig is. Daarna staat het gebouw voor meer dan een jaar ter beschikking van Leuvenaars”, zo zegt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera (sp.a).

Geïnteresseerde verenigingen komen op 8 oktober en 5 november samen om ideeën helder te krijgen. Tot 12 november kunnen ze een aanvraag indienen bij de stad. Daarna wordt de invulling ingezet. In het voorjaar van 2020 kunnen de activiteiten in de Scheutsite starten. In het najaar 2020 starten de renovatiewerken aan het gebouw van de zusters, daar kunnen nadien een aantal initiatieven permanent terecht. Interesse? Neem dan contact op via scheut@leuven.be.