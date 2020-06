Meer dan 100 maatregelen in Leuvens coronaplan: “Terrastaks voor 2020 wordt geschrapt” Bart Mertens

19 juni 2020

17u30 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur stelde vandaag het zogenaamde Leuvens Steunplan voor. Daarin meer dan 100 maatregelen om de Leuvenaars bij te staan op korte en middellange termijn in de coronacrisis. Onder meer de handel en de horeca kunnen rekenen op steun van de stad Leuven. “Zo schrappen we onder meer de terrastaks voor 2020”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).

Begin maart brak het coronavirus uit in ons land en ook in Leuven was onmiddellijk duidelijk dat dit een crisis zonder voorgaande zou worden. De maatregelen die de federale overheid nam om het virus in te dijken, raakten alle sectoren zwaar maar vooral de handel, de horeca en de evenementensector kregen het zwaar te verduren. Die laatste sector kreeg zelfs nog geen concreet perspectief van de Nationale Veiligheidsraad. In afwachting van verdere versoepelingen ging de stad Leuven achter de schermen aan de slag met een eigen coronaplan. De voorbije maanden trof Leuven al een 70-tal maatregelen en vandaag stelde het stadsbestuur een steunplan voor met meer dan 100 nieuwe maatregelen op korte en middellange termijn. “De coronacrisis was en is nog steeds een intense periode die elke dag voor nieuwe uitdagingen met zich meebrengt”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Het is een bewuste keuze van het stadsbestuur om te blijven investeren want dat is belangrijker dan ooit. Deze steuninjectie -samen met het daadkrachtig uitvoeren van ons meerjarenplan- zal ervoor zorgen dat de stad niet in een neerwaartse spiraal terecht komt maar vooruit blijft gaan. In het najaar komen we ook met een toekomstpact dat we zullen opstellen met het middenveld, de verenigingen, de bedrijven, de kennisinstellingen en vele anderen om een echte doorstart te kunnen verzekeren.”

De hulp moet terecht komen bij de echte slachtoffers van de crisis. Gezien de enorme financiële gevolgen waken we erover dat de budgetten juist besteed worden Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V)

Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) stelt dat gerichte steun een topprioriteit is voor het Leuvense stadsbestuur. “We hebben een gebalanceerd pakket aan financiële maatregelen uitgewerkt. De hulp moet immers terecht komen bij de echte slachtoffers van de crisis. Gezien de enorme financiële gevolgen waken we erover dat de budgetten juist besteed worden.”

In het plan onder meer aandacht voor een zorgzame stad, betaalbaar wonen, de digitale kloof, onderwijs en zomerscholen, senioren, lokale producten, digitalisering, sport, (jeugd)verenigingen en cultuur. Uiteraard wordt er ook steun verleend aan de toeristische sector. “Om de hotelsector te steunen, schelden we de toeristische verblijftaks (400.000 euro, nvdr) kwijt”, klinkt het. De horeca kan rekenen op een gelijkaardige maatregel voor de terrastaks. “We hebben de voorbije maanden veel kunnen betekenen voor de horeca en de handel, samen met Liefst Leuven en Ho.re.ca Leuven. Zo innen we in 2020 inderdaad bijvoorbeeld geen terrastaks (200.000 euro, nvdr). Ook de taks op standplaatsen voor taxi’s (27.600 euro, nvdr) en de standgelden voor de markten worden gedurende één kwartaal kwijtgescholden (80.000 euro, nvdr). We organiseren eveneens handelsevenementen -zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten- die we in de ruime regio willen promoten. Verder gaan we ook een stadsmarketeer aanstellen die nieuwe handelaars moet aantrekken om zo de leegstand aan te pakken en nieuwe vormen van winkelbeleving naar Leuven moet brengen”, stelt schepen van Handel Johan Geleyns. Schepen van Economie Lalynn Wadera (sp.a) voegt er nog het volgende aan toe: “ We gaan inzetten op pop-up ruimtes voor startende handelaars (310.000 euro, nvdr)) en we gaan een eigen locatiebeleid uitwerken om ondernemers naar de juiste panden te leiden.”